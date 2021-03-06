«Верона» — «Милан». Прогноз: обидчик «Ювентуса» использует кризис россонери в Серии А

7 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Милан». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «Вероны» оценён экспертами в 3.90. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 26-го тура Серии А «Верона» — «Милан» 7 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Милан» (07.03.2021)

На дворе уже весна. В еврокубках набирает ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Итальянская Серия А добралась до 26-го тура, программа которого продолжится 7 марта шестью поединками. Среди прочих будут выяснять отношения «Верона» и «Милан».

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«Верона» продолжает уверенно держаться в верхней части турнирной таблицы чемпионата Италии и быть грозой грандов. В нынешнем сезоне уже успела дважды затормозить «Ювентус» (оба матча 1:1) и посадить по разу в лужу «Аталанту» (2:0), «Лацио» (2:1) и «Наполи» (3:1). И это не весь список.



За 25 матчей удалось набрать 38 очков и расположиться на восьмом месте. Из десятки лучших команда вряд ли выпадет, отрыв от «Сампдории» составляет уже семь пунктов. А вот на еврокубки рассчитывать будет всё же непросто. Конкуренты серьёзные, а дистанция до топ-6 составляет шесть пунктов.



Зато с формой в последнее время у подопечных Ивана Юрича порядок. Они не проигрывают уже четыре тура кряду, набрав за это время восемь из 12 возможных очков. Повержены были «Парма» (2:1) с «Беневенто» (3:0), а ничьи пришлись на «Дженоа» (2:2) и «Ювентус» (1:1).

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С результативностью у «Вероны», тоже как видно, проблем нет, а потому «Милану» вряд ли стоит ждать тёплого приёма. Не лишним будет вспомнить и очную встречу первого круга, когда миланцы выступали в роли хозяев. Итоговый счёт тогда был 2:2, но спастись удалось только в добавленное время благодаря голу Златана Ибрагимовича.



Теперь же шведский великан помочь своему клубу не сможет, поскольку получил травму. Сообщается, что он также пропустит как минимум первую встречу в 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Еврокубковый поединок, к слову, запланирован на 11 марта, не думать о нём в матче с «Вероной» не получится.



Потеря Ибрагимовича совпала с непростым периодом в чемпионате Италии. За четыре предыдущих тура россонери победили лишь однажды, а пропустили целых семь мячей. Теперь главный конкурент «Интер» оторвался в таблице на шесть пунктов, догнать его будет трудно.

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Правда, «Милан» по-прежнему хорош в гостях. Всего за 12 выездов в первенстве одержал десять побед и забил 23 мяча. С обороной тоже особых проблем не наблюдается, хотя в последних трёх случаях клуб непременно пропускал. Даже дважды от скромной «Специи» в 22-м туре (0:2).



А при таких раскладах есть смысл подумать над голами в обе стороны за коэффициент 1.76. Тем более что статистика личных встреч на нашей стороне. Соперники тревожили сетку ворот друг друга в семи из десяти предыдущих очных игр.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Верона» — «Милан» 7 марта 2021 года

«Милан», несомненно, выглядит чуть интереснее, однако без проблем в предстоящем поединке вряд ли обойдётся. «Верона» частенько доставляет трудности грандам, а сейчас находится в неплохой форме и не имеет проблем с результативностью. Мы бы проверили голы в обе стороны, статистика личных встреч не против.



Ставка: обе забьют за 1.76.