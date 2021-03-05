«Ростов» — «Сочи». Прогноз на матч РПЛ: Карпин помнит про 1:10, но месть придётся отложить

6 марта состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Сочи» 6 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Сочи» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.20.

Анализ и прогноз матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Сочи» (06.03.2021)

Одним из центральных матчей 21-го тура Российской Премьер-Лиги станет встреча «Ростова» и «Сочи» — команд, которые борются за самые высокие места в турнирной таблице. Сможет ли команда Валерия Карпина ответить соседям за памятное поражение?

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Уже на протяжении двух матчей «Ростов» не может обыграть «Сочи». Началось всё с легендарных 1:10, когда из-за коронавируса за «Ростов» играла молодёжь. Казалось, подопечные Валерия Карпина сделают всё, чтобы отомстить в следующем поединке, но в 10-м туре текущего чемпионата «Сочи» снова оказался сильнее — 4:2.



С момента того «коронавирусного» матча поменялось многое. Если тогда «Сочи» боролся за выживание, то сейчас команда сенсационно идёт третьей в турнирной таблице и всерьёз борется за медали. И ведь говорить о каком-то невезении не приходится. Качество футбола в самом деле довольно высокое. По крайней мере, по меркам РПЛ.

«Ростов», в свою очередь, идёт пятым. Хотя разница минимальна и ничего ещё не потеряно — отставание от сочинцев составляет всего три очка. То есть в случае победы хозяев в очной встрече они догонят подопечных Владимира Федотова. Отличная мотивация.

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Игровая форма «Сочи» действительно впечатляет — южане идут на серии из четырёх побед, а отставание от лидирующего «Зенита» составляет всего шесть очков. У «Ростова» ситуация хуже, однако в первом же туре после зимней паузы команда Карпина сумела удивить. Играя большую часть второго тайма в меньшинстве, она вырвала выездную ничью с «Зенитом» — 2:2.



Помешать «Ростову» набрать очки могут кадровые проблемы — отсутствие дисквалифицированного Максима Осипенко и травмированного Павла Мамаева. Существенные потери, но далеко не факт, что они станут критическими. Тот же Мамаев не играет с начала ноября, однако это не мешает партнёрам исправно набирать очки.



Немаловажным является уход из «Ростова» Романа Ерёменко, который хоть и не отличался высокой результативностью, но довольно успешно дирижировал действиями партнёров в центре поля. Вот кого действительно может не хватить коллективу из Ростова-на-Дону.

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Удивительно, но серьёзной проблемой для команды Карпина являются домашние матчи. Два предыдущих обернулись поражениями от далеко не самых страшных оппонентов — «Уфы» и «Ахмата». У «Сочи» в выездных играх всё не так радужно, как в домашних, однако команда всё равно идёт шестой по выездным результатам в РПЛ — три победы и две ничьи в девяти матчах.

На таком фоне сложно спорить с букмекерами, которые отдают небольшое преимущество гостям. Возьмём П2 за 2.75, хотя линия позволяет подстраховаться на случай мирного исхода и взять нулевую фору.

Прогноз и ставки на матч 21-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи» 6 марта 2021 года

Не самые впечатляющие результаты «Ростова» говорят о том, что у «Сочи» имеются солидные шансы на завоевание трёх очков. При идеальных раскладах команда прорвётся на вторую строчку турнирной таблицы, что явно является для них крутейшей мотивацией. Без Романа Ерёменко созидать подопечным Карпина будет тяжелее, а «Сочи» сейчас играет чуть ли симпатичнее всех в РПЛ.



Прогноз: победа «Сочи» за 2.75.