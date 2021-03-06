«Бавария» — «Боруссия» Д, «Сочи» — «Ростов» и другие матчи. Что смотреть 6 марта

А ещё ЦСКА против «Ахмата» и коронавируса и, конечно, продолжение Кубка Гагарина.

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 6 марта.

На что ставить в футболе 6 марта

В РПЛ в субботу 3 игры. Центральная – встреча «Сочи» и «Ростова» — команд, претендующих на медали чемпионата. Кроме того, обескровленный ЦСКА сыграет с «Ахматом», а «Ротор» примет «Химки». Очередной тур пройдет и в ФНЛ.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду продолжит погоню за «Интером», Иммобиле не помешает В семи последних турах чемпионата Италии туринцы одержали пять «сухих» побед.

В Европе главный матч дня – встреча «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Вряд ли результат повлияет на итоги чемпионата, но это противостояние всегда интересно. В Англии «Арсенал» на выезде сыграет с «Бернли», а «Лестер» — с «Брайтоном». В Испании «Барселона» отправляется в гости к «Осасуне». Интересный матч в Италии – «Ювентус» примет «Лацио». А во Франции сегодня матчи Кубка, в частности, «ПСЖ» сыграет на выезде с «Брестом».

На что ставить в хоккее 6 марта

В плей-офф КХЛ могут сделать счет в серии 3-0 «Авангард» и СКА. Выигрывают они уже в два матча, соответственно, у «Автомобилиста» и минского «Динамо». А вот в сериях «Металлург» — «Барыс» и «Северсталь» — «Динамо» Москва пока 1-1, здесь кто-то вырвется в лидеры. После полуночи перемещаемся по другую сторону океана и смотрим 10 матчей НХЛ.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 3-й матч: в Казахстане наконец-то увидят классный хоккей В Магнитогорске соперники обменялись победами. В Нур-Султане на трибуны впервые в сезоне пустят болельщиков.

На что ещё ставить 6 марта

Рано утром в воскресенье стоит последить за турниром UFC 259, здесь много интересных боев. Нас в первую очередь интересует, сможет ли Пётр Ян защитить свой чемпионский титул в поединке с Алджэмейном Стерлингом. Кроме того, обязательно посмотрите поединки Ян Блахович – Исраэль Адесанья и Ислам Махачев – Дрю Добер.



Завершаются регулярные чемпионаты в волейбольных Суперлигах. У женщин последний тур сегодня, у мужчин – предпоследний. Правда, есть еще ряд матчей, перенесенных из-за коронавируса, но и их должны доиграть на предстоящей неделе. Впереди плей-офф!



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!