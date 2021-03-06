«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз: Лига Европы всё ближе к Юргену Клоппу и Салаху

7 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех гостей оценён экспертами в 8.30. А ставки на ничью принимаются за 4.95.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм» 7 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74.
Анализ и прогноз матча 27-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Фулхэм» (07.03.2021)
Лишь двое суток прошло с момента поражения «Ливерпуля» от «Челси», а команде Клоппа предстоит очередное испытание в английской Премьер-лиге — на «Энфилд» приедет лондонский «Фулхэм». Эта команда ещё несколько месяцев назад считалась одним из главных кандидатов на вылет, а сейчас находится в шаге от спасительной 17-й строчки в турнирной таблице.
«Фулхэм» проводит феноменальный (по собственным меркам, разумеется) отрезок сезона — до поражения от «Тоттенхэма» в минувший четверг шли на беспроигрышной серии из пяти матчей. И если в середине сезона все воспринимали подопечных Скотта Паркера как “клиентов”, то сейчас даже самые серьёзные клубы опасаются за результат.
А тем более «Ливерпуль», который в десяти последних турах АПЛ проиграл невероятные семь раз. Для действующего чемпиона страны показатель просто кошмарный. Более того, даже встреча первого круга между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» закончилась вничью — 1:1. И если тогда об этом говорили как о сенсации, то сейчас такой результат станет нормой.
Не стоит забывать, что встреча пройдёт на «Энфилде». Если в предыдущие несколько лет стадион был неприступной крепостью, то сейчас гостей там принимают с распростёртыми объятиями — у «Ливерпуля» чудовищные пять поражений в пяти последних матчах на легендарной арене.
Не меньшие проблемы у Юргена Клоппа с составом. Немецкий специалист не сможет рассчитывать в предстоящей встрече на Вирджила Ван Дейк, Джо Гомеса, Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Озана Кабака. Сообщается, что в воскресной встрече в центре защиты мерсисайдцев выйдут едва залечивший травму Фабиньо и Натаниэль Филиппс. Эта пара центральных защитников станет уже 21-м сочетанием, которое опробовал Клопп в этом сезоне.
Сложно представить, как в таких условиях может не забить «Фулхэм», который пусть и не блещет в атаке, но реализовывать свои возможности умеет. А при таком неопытном дуэте в обороне соперника возможности у команды Паркера явно будут.
Важную роль должна сыграть и психологическая составляющая. «Ливерпуль» подавлен — ещё недавно команда была основным претендентом на чемпионство, а сейчас даже позиция в топ-4 выглядит мечтой. Шутка ли — турнирной таблице мерсисайдцы идут седьмыми. Лига Европы уже совсем не кажется шуткой.
«Фулхэму» же терять нечего, ведь они по-прежнему не застрахованы от вылета, а последние результаты лишь вселяют в них дополнительную уверенность. К тому же каждый из игроков лондонского клуба уже знает, как отбирать очки у «Ливерпуля». Возьмём гол аутсайдера за крепкий коэффициент 1.74.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Фулхэм» 7 марта 2021 года
Безусловно, «Ливерпуль» является фаворитом встречи и имеет больше шансов на победу. Мы же говорим лишь о забитом мяче «Фулхэма», который может случиться абсолютно при любом счёте. Да и сам «Ливерпуль» вряд ли будет осторожничать и играть на «ноль» — сейчас команде нужно забить как можно больше голов дабы почувствовать уверенность в себе.
Ставка: «Фулхэм» забьёт за 1.74.
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