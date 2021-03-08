«Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз на 4-й матч: Кравцов и Калинин расколдуют Метсолу

Уфимцы добыли две победы подряд и захватили лидерство в серии. А накануне отыграли на ноль.

9 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят явного фаворита: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.56, успех «Салавата» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 9 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Трактор» — «Салават Юлаев» 9 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Трактор» — «Салават Юлаев» (09.03.2021)

Весна вступила в законные права, а это значит, что в КХЛ началось самое интересное. Регулярный чемпионат завершился тихо: последние недели для подавляющего количества команд превратились в формальность, все участники плей-офф определились досрочно. Остаётся надеяться, что в марте и апреле интриг окажется больше.

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На вторник, 9 марта, по традиции запланированы четыре матча. Раньше всех снова начнут в Челябинске. «Трактор» проведёт четвёртый поединок с «Салаватом Юлаевым». Интрига лихо закручивается: три встречи позади, уфимцы одержали две победы кряду и захватили лидерство в серии.

Две стартовые игры выдались похожими и могли качнуться в обе стороны. Подопечные Томи Лямся владели инициативой и исправно нагружали Ивана Федотова, а «мишки» терпели, караулили ошибки и старались выжимать из них максимум. Неаккуратная передача или потеря запускали контратаки.

Вполне справедливо, что на Урал серия переехала при счёте 1-1. Однако в воскресенье интрига прожила недолго. Сразу отметим, что итоговые 0:4 никак не отражают происходившего на льду. Зелёные в самом деле выглядели лучше и создали больше, но разница в счёте кажется чрезмерной.

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Челябинцы отлично вкатились, мощно провели стартовые 10 минут. Вот только пробить Юху Метсолу не сумели, а Иван Федотов пропустил со второго броска в створ. Да и вообще день у российского голкипера явно не задался — три шайбы с 11 бросков и закономерная замена на 32-й минуте.

К тому моменту было уже поздно. Собственно, после крепкого дебюта хозяева ничего толком не создали. В оставшееся время работы у Метсолы было совсем немного, для первого шатаута в Кубке Гагарина-2021 финну хватило 19 сейвов. Огромную роль тут сыграла дисциплина: всего два удаления!

Одно — в первом периоде, второе — на 57-й минуте, когда разница в счёте достигала трёх шайб и никакого навала от «мишек» не было и в помине. Свежести подопечным Анвара Гатиятулина явно не хватало, а потерь концентрации соперник не допустил. Понтус Оберг вообще не выходил в третьем периоде, хотя проблем со здоровьем вроде как не имел. Швед пока проваливает серию.

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Расклад по-прежнему очевиден: «Трактор» благодаря дисциплине и организованности способен ликвидировать разницу в уровне исполнителей, но для этого требуется надёжная игра вратаря. Работы у Метсолы пока немного, ниже определённой планки он не опускается. Пока Иван Федотов тащил, всё было здорово. Как только на последнем рубеже стало хуже — получили 0:3 к середине второго периода.

Скорее всего, во вторник с первых минут выйдет Роман Вилл. Ротация состава также напрашивается, хотя вариантов у хозяев не так много. Строго говоря, «СЮ» выполнил задачу минимум на выезд: одна победа одержана, преимущество своего льда вернули. А вот для «Трактора» четвёртый матч становится определяющим.

Уйти с 1-3 будет практически невозможно, тем более с учётом последующего возвращения серии в Уфу. Ждём максимальных усилий от «мишек», которые сделают всё возможное для второй победы. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.95 и 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.11. «Трактор» не проигрывал дома «СЮ» два раза подряд с 2014-2015 годов. А уж ответить за разгромное поражение перед родными болельщиками — дело чести.

«Трактор» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 марта 2021 года

Третий матч «Трактор» хорошо начал, но дальше выглядел совсем тяжело. Иван Федотов не выручил, а «Салават Юлаев» не терял концентрацию и захватил лидерство в серии. Четвёртый поединок становится для хозяев ключевым, в случае поражения пройти дальше будет практически нереально. «Мишки» не проигрывали зелёным на своём льду два раза подряд с 2014-2015 годов. На наш взгляд, сумасшедшая заряженность позволит им отыграться.

Ставка: «Трактор» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.11.