«Йокерит» — «Локомотив». Прогноз на 4-й матч: Пулккинен и Скабелка отправят финнов домой

9 марта состоится четвёртый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.98, а успех финской команды оценён в 3.35.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» 9 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Йокерит» — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.09. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол в первые десять минут идет за 1.86.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Йокерит» Хельсинки — «Локомотив» Ярославль (09.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги благополучно завершился. На дворе весна, а это значит, что уже стартовала стадия плей-офф. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующие пару месяцев должны получиться жаркими.



Кубок Гагарина продолжится во вторник, 9 марта, четырьмя поединками. В 19:30 в Ярославле стартует встреча финского «Йокерита» и ярославского «Локомотива». Из-за коронавируса финны домашние матчи играют на арене соперника. После трёх встреч счёт в серии – 3:0 в пользу ярославцев.



«Железнодорожникам», впрочем, только на руку, что все матчи серии они проводят на своём льду. В стартовом поединке соперники друг к другу присматривались, сыграли довольно аккуратно. Россиян тогда здорово выручил голкипер Эдди Паскуале, а итоговый счёт был 1:0 в их пользу.



Во втором поединке оппоненты уже друг друга не жалели, на двоих за час игры набрали 78 штрафных минут. Однако фортуна снова оказалась на стороне российского клуба, он победил со счётом 5:0. Получилось тогда совершить 34 броска, когда у финнов было всего 23, а Паскуале опять оформил шат-аут.



Ну а в третьем поединке цвета «Арены-2000-Ярославль» уже окрасились в цвета «Йокерита», хотя сильно ему это не помогло. Первый период остался за номинальными гостями. Выглядели активнее, забросили две шайбы и ушли на перерыв с серьёзным преимуществом.



Во второй двадцатиминутке финны ожили. Нанесли 19 ударов по воротам соперника, когда у того зафиксировали только четыре, и логично отыграли одну шайбу. В заключительной трети основного времени оппоненты смотрелись плюс-минус сопоставимо, но номинальные хозяева все же забили ещё один гол и перевели дело в овертайм.



Особенно, правда, не помогло и это. «Локомотив» включился, создавал моменты и на 77-й минуте забросил-таки третью шайбу. Дубль оформил Теэму Пулккинен. Теперь ярославский клуб отделяет от выхода в следующую стадию всего лишь одна победа, и, на наш взгляд, имеются все шансы оформить её в ближайшем матче.

Во-первых, «Локо» и во время «регулярки» дома смотрелся шикарно, а сейчас это только подтверждает. Как ни крути, но преимущества своего льда «Йокерит» получить не смог бы. Некоторый процент зрителей на стадионах разрешается, а потому поддержка ярославцам в любом случае обеспечена.



Во-вторых, команда Андрея Скабелки сейчас выглядит гораздо интереснее финнов. И в обороне получается действовать надёжно, и с атакой проблем нет никаких. Так что мы бы проверили её лобовую победу за коэффициент 1.98. На наш взгляд, на четвертом матче серии выступление «Йокерита» закончится.

«Йокерит» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 9 марта 2021 года

На наш взгляд, шансов у «Йокерита» продлить серию ещё на несколько матчей крайне мало. «Локомотив» на своём льду продолжает демонстрировать отличный хоккей: нет проблем ни с обороной, ни с атакой. Скорее всего, Андрей Скабелка всё закончит в четвертом поединке.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.98.