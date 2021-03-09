«Динамо» — «Северсталь». Прогноз на 5-й матч: Андрей Разин не отпустит Крикунова без боя

10 марта состоится пятый матч стартового раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.48, а успех череповчан оценён в 5.95.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 10 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» М — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.05. Гол в первые десять минут идет за 1.89.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — «Северсталь» Череповец (10.03.2021)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершился. Первая неделя весны благополучно миновала, стадия плей-офф набирает ход. Все участники определились досрочно, интриг на финише было крайне мало. Впрочем, следующая пара месяцев должна получиться жаркой.

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Кубок Гагарина продолжится в среду, 10 марта, четырьмя поединками. Столичное «Динамо» на «ВТБ-Арене» в Москве будет принимать «Северсталь» из Череповца, начало игры – в 19:30 мск. После четырёх встреч счёт в серии 3-1 в пользу москвичей, от выхода в следующую стадию их отделяет всего одна победа.



Стартовый поединок серии у себя дома команда Владимира Крикунова выиграла с минимальным счётом благодаря голу Дмитрия Яшкина. Лишать хозяев триумфа было бы неправильно, но и винить гостей особенно не за что. Смотрелись они не сильно хуже, а с пропущенной шайбой немного не повезло.



В следующей игре в Москве череповчане огрызнулись, разгромно победив (5:2). Сложилось ощущение, что хозяева на этот раз недооценили соперника, за что и были наказаны. Владимир Крикунов слов на пресс-конференции не жалел. Моментов у гостей было даже чуть меньше, но они здорово действовали на «пятачке» и показали хорошую реализацию.

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Судя по всему, Крикунов серьёзно пропесочил своих подопечных, так что в следующих двух встречах они собраннее сыграли в обороне. В третьей встрече серии, которая проходила в Череповце, всё решилось уже в концовке. Хозяева открыли счёт в середине третьего периода и могли даже выиграть.



Однако за три секунды до конца третьего периода Дмитрий Кагарлицкий сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Ну а победную шайбу в овертайме забросил Оскар Линдберг. Хотя стоит также отметить игру голкипера череповчан Владислава Подъяпольского, который много выручал.



Ну а в прошлом, четвёртом, матче серии тренерский штаб «Северстали» дал отдохнуть Владиславу. Место в воротах занял Шугаев, который, к слову, отыграл неплохо. Но команда Андрея Разина не реализовала очень много моментов (особенно во втором периоде), а в обороне сыграла не так надёжно. И в итоге получила 2:5 от москвичей.

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«Динамо» получило отличную фору в серии перед домашним поединком, только вот рассчитывать на лёгкую прогулку даже на своём льду едва ли придётся. На протяжении всего противостояния оппоненты смотрелись довольно сопоставимо. Где-то больше везло москвичам, а где-то – череповчанам.



На наш взгляд, стоит ждать напряжённого матча и в этот раз. «Стальные» вполне могут зацепиться, тем более что статистика личных встреч на их стороне. Они проиграли всего два раза в основное время за шесть последних выездов в Москву. А потому можно попробовать проверить П2 с форой (+1.5) за 1.97. Терять команде Разина нечего, а вот вернуть серию в Череповец было бы очень красиво.

«Динамо» — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 10 марта 2021 года

Пока что все встречи столичного «Динамо» и «Северстали» в плей-офф получаются довольно боевыми. В целом соперники выглядит плюс-минус сопоставимо, что также подтверждает статистика личных встреч. В серии москвичи ведут со счётом 3-1, а потому череповчанам стоит поднажать. На наш взгляд, уверенной победы хозяева точно не дождутся.



Ставка: победа «Северстали» с форой (+1.5) за 1.97.