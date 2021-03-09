«Ливерпуль» — «Лейпциг». Прогноз: неужели Клопп проиграет на «Энфилде» в 7-й раз подряд?

10 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу британской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.70.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» 10 марта 2021 года
Букмекеры не считают, что матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.
Анализ и прогноз матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» (10.03.2021)
Несмотря на чудовищные результаты в английской Премьер-лиге, дела «Ливерпуля» в Лиге чемпионов обстоят как минимум неплохо. В первом матче 1/8 финала команда Юргена Клоппа неожиданно легко обыграла «РБ Лейпциг» на нейтральном поле со счётом 2:0. Задел комфортный.
Теперь же «красным» предстоит ответная встреча, которая должна получиться значительно тяжелее. РБЛ нужно забивать как минимум два мяча. Неудивительно, что букмекеры почти не сомневаются в проходе красных в четвертьфинал. Хотя лёгкой прогулки у них точно не будет.
Достаточно лишь взглянуть на последние результаты мерсисайдцев на домашнем стадионе — «Ливерпуль» проиграл шесть матчей подряд, имея до этого две ничьи. В последний раз на «Энфилде» команда побеждала ещё в середине декабря. Ужас, апогеем которого стали 0:1 от бьющегося за выживание «Фулхэма» в минувшие выходные.
Впрочем, матч с «Лейпцигом» будет существенно отличаться от игр АПЛ, где всё начинается со счёта 0:0, который уже устраивает соперников «Ливерпуля». Немецкий клуб уступает 0:2, а значит будет вынужден идти в атаку. В такой среде мерсисайдский гранд чувствует себя как рыба в воде, ведь подбор атакующих футболистов заточен именно под контратаки.
Вряд ли «Лейпциг» не сможет распечатать ворота Алисона и по итогам двух матчей, однако и «красные» вряд ли уйдут с поля ни с чем — какими бы ни были их проблемы, играть на встречных курсах они умеют. То есть, похоже, с голами тут будет полный порядок.
Даже в проигранном домашнем матче «Лейпциг» сумел создать немало моментов у ворот соперника, а по количеству ударов и вовсе обошёл «Ливерпуль». Теперь же команде просто необходимо забить, причём сделать это минимум дважды. Атакующий потенциал немцев велик, а с учётом проблем в защитной линии оппонента вариант даже с двумя или тремя забитыми мячами гостей вполне реален.
Проблемы мерсисайдцев с составом уже давно всем известны, но давайте ещё раз вспомним, в каком удручающем состоянии находится команда. В предстоящем матче не смогут сыграть защитники Джо Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Озан Кабак и полузащитник Джордан Хендерсон. Есть и дополнительная потеря — под вопросом участие Роберто Фирмино.
Впрочем, не так всё хорошо и у «Лейпцига» — не сыграют Марцель Хальстенберг, Конрад Лаймер и Доминик Собослаи. Под вопросом участие Анхелиньо, Вилли Орбана и Марселя Забитцера. Тоже немалые, ведь именно последние три футболиста являются ключевыми атакующими единицами команды. И всё же возьмём классический верх. У РБЛ просто нет вариантов — придётся лезть вперёд и атаковать, не думая о возможных последствиях.
Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» 10 марта 2021 года
Нас ожидает развесёлый матч, в котором немецкий клуб будет отчаянно идти вперёд сразу же после стартового свистка. «Ливерпуль» с удовольствием примет правила игры и будет контратаковать. Учитывая наличие в составе Мане и Салаха, сложно предположить, что ни один из выпадов «красных» не завершится взятием ворот соперника.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.78.
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