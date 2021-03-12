«Арсенал» — ЦСКА. Прогноз: Гончаренко, Влашич и Рондон готовы обойти «Зенит» в таблице РПЛ

13 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Арсенал» Тула — ЦСКА. Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Арсенал» Тула — ЦСКА 13 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.11, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА (13.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 22-й тур.

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Программа продолжится в субботу, 13 марта, четырьмя матчами. В 14:00 мск в Туле «Арсенал» начнёт выяснять отношения с ЦСКА. Соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи, а потому сомневаться в выборе фаворита тут сложно.



ЦСКА бьётся за чемпионство. После возобновления сезона провёл три матча: спокойно высадил из Кубка России скромный «СКА-Хабаровск» (2:0), после чего проиграл в дерби «Локомотиву» (0:2). При доле везения вполне мог зацепиться, однако индивидуальные ошибки и жуткая реализация во втором тайме перевесили.



О чём можно говорить, когда не попадаешь в створ ворот с пенальти? «Железнодорожники», может, создали поменьше, зато к своим моментам отнеслись куда бережнее. Дважды забили до перерыва, выстояли во втором тайме. К чести подопечных Виктора Гончаренко, они быстро вернулись на победный путь.

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Неделю назад образцово-показательно пригвоздили крепкий «Ахмат» — 2:0. Имели полнейшее преимущество, вели игру все 90 минут. Голом и результативной передачей отметился Хосе Саломон Рондон. И главное — надёжно отработали в защите. Грозненцы ни разу не пробили в створ, хотя Андрей Талалаев ещё в перерыве совершил две замены.



Положение рабочее. «Зенит» начал весеннюю часть первенства паршиво, а потому даже при поражении в дерби отставание сократилось. Красно-синие занимают чистое второе место в турнирной таблице чемпионата России. До сине-бело-голубых два очка. Правда, преследователи тоже рядом.



Ещё одна отличная новость — возвращение Игоря Акинфеева. Опытный вратарь возобновил тренировки с командой и готов выйти на поле. Собственно, основные проблемы вновь вызывает линия обороны: Игорь Дивеев в общую группу пока не вернулся, а Марио Фернандес в прошлом туре получил четвёртую жёлтую карточку. В Туле он не сыграет из-за дисквалификации.

Разумеется, это повышает шансы хозяев. Они прекрасно показали себя в Кубке России и по делу выбили «Зенит» (2:1), причём в следующем раунде сразятся как раз с ЦСКА. А вот в РПЛ категорически не ладится. Вторую часть сезона открыли двумя разгромными поражениями с общим счётом 0:7.



В них было много общего. Нельзя сказать, что играли кошмарно и во всём уступали соперникам. Вовсе нет. С «Сочи» провели крепкий первый тайм, с «Локомотивом» вообще имели преимущество в середине встречи. Однако оба раза плыли после первого пропущенного мяча и тут же пропускали ещё.



Подопечные Владимира Федотова забили четыре гола за 16 минут, «железнодорожники» отличились три раза за 14 минут. Трудно понять, как оценивать состояние «канониров». Но 15-е место в турнирной таблице РПЛ определённо не добавляем им оптимизма. Хуже только «Тамбов», а избежать стыков теперь практически нереально.



Пожалуй, классическая П2 за 1.79 смотрится нормально. Хозяевам будет сложно оправиться от двух чувствительных поражений, а возвращение Акинфеева придаст москвичам импульс. Отсутствие Марио Фернандеса скажется и трудности непременно возникнут, но разница в длине скамейки должна сказаться.



У Виктора Гончаренко достаточно вариантов по усилению игры и внесению разнообразия. Дмитрий Парфёнов такой возможности практически лишён. Скорее всего, «Арсенал» даст бой, но после перерыва благодаря свежести фаворит дожмёт клуб из зоны вылета. Альтернатива — ИТБ 1.5 гола ЦСКА за 1.94.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА 13 марта 2021 года

«Арсенал» играет неплохо, но стабильно плывёт после пропущенного гола. От «Сочи» получил четыре мяча за 16 минут, от «Локомотива» — три за 14. ЦСКА будет сложно без дисквалифицированного Марио Фернандеса, зато возвращение Игоря Акинфеева придаст им импульс. Не видим смысла мудрить, берём П2 за 1.79.



Ставка: победа ЦСКА за 1.79.