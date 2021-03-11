«Химки» — «Ростов». Прогноз на матч: Черевченко и Карпин не пожалеют болельщиков в РПЛ

12 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех хозяев оценён экспертами в 2.93. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Ростов» 12 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Ростов» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ростов» (12.03.2021)

Программу 22-го тура Российской Премьер-Лиги 12 марта начнёт встреча «Химки» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Соперники имели разные амбиции, но на данный момент они борются за попадание в зону еврокубков по итогам сезона. Хотя разница, конечно, очевидна.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз на 6-й матч: Воробьёв и Мозякин закроют серию в Казахстане За пять поединков серии магнитогорцы забросили 17 шайб. «Барысу» будет тяжело даже дома.

Если для подмосковной команды борьба за зону еврокубков всё же видится чем-то иллюзорным, то подопечные Валерия Карпина на полном серьёзе претендуют на участие как минимум в Лиге Европы. До четвёртого места не хватает всего три очка. Более чем отыгрываемый гандикап с учётом девяти туров до конца чемпионата.



Матч первого круга РПЛ завершился неожиданной выездной победой «Химок» — 2:0. В том матче подопечные Игоря Черевченко не владели существенным игровым преимуществом, однако работу существенно облегчил Роман Ерёменко, получивший красную карточку в середине второго тайма. Голы же и вовсе пришли уже в компенсированное время — отличились Мирзов и Идову.



Теперь же «Ростову» нужно обязательно брать реванш, однако сделать это будет крайне непросто. «Химки» неплохо провели два матча РПЛ после зимней паузы — победа над «Уфой» и нулевая ничья с «Ротором». Не бог весть что, но команда как минимум не проиграла, а это уже хороший результат. У представителей Ростова-на-Дону две ничьи: 2:2 с «Зенитом» и 0:0 с «Сочи». То есть с коллективами, находящимися выше «Ростова» в турнирной таблице.

«Аталанта» — «Специя». Прогноз: перед «Реалом» Миранчук разомнётся на аутсайдере Серии А За четыре последних тура «Специя» пропустила девять голов. Команда Гасперини таких не жалеет.

Каждая из команд забила всего два гола в двух матчах, а одна из игр завершилась нулевой ничьёй — не самая высокая результативность и эта тенденция может продолжиться в ближайшую пятницу. У «Ростова» по-прежнему отсутствует один из самых креативных игроков центра поля Павел Мамаев, а за «Химки» не сыграют нападающие Владимир Дядюн и Александр Долгов.

«Ростов» сделает максимум, чтобы приблизиться к зоне еврокубков, а учитывая предстоящий матч «Сочи» с «Локомотивом», это более чем реально. Впрочем, отсутствие ключевых игроков не позволит команде Карпина забить крепкому сопернику много мячей. Кажется, нас ожидает очередной матч РПЛ, который не сможет порадовать болельщиков своей зрелищностью.



Практика показывает, что «Ростов» лучше настраивается на битвы с грандами, нежели середняками. И в игре с «Химками» это может сыграть свою роль. Учитывая и тот факт, что плотность в турнирной таблице велика, если до середины второго тайма продержится ничейный результат, команды могут начать менее охотно идти вперёд — для каждой из них одно набранное очко лучше, нежели поражение и ноль баллов.

Russian Woman для «Евровидения» не годится. Букмекеры не верят в Манижу Коэффициент на победу России растёт с каждым днем.

На таком фоне логично отталкиваться от общего низа. На тотал меньше 2.5 мяча дают скромный коэффициент 1.57. Можно увеличить потенциальный выигрыш, заиграв тотал меньше 2 гола за 2.10.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Ростов» 12 марта 2021 года

В паре нет очевидного фаворита, однако мы понимаем, что победа явно нужнее гостям. Тем не менее, статистика говорит о том, что много голов в матчах этих команд не бывает и, кажется, именно к этому факту следует прислушаться. Даже в первом матче «Ростова» и «Уфы» мы могли увидеть нулевую ничью, если бы не голы подмосковного коллектива в компенсированное время.



Прогноз: тотал меньше 2 гола за 2.10.