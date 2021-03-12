«Лидс» — «Челси». Прогноз: Тухель не забудет об АПЛ и перед матчем ЛЧ с «Атлетико»

13 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Челси». Начало встречи — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Челси» букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.50. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Челси» 13 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Челси» (13.03.2021)

Дни сменяются один за другим, уже миновала первая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Английская Премьер-лига продолжает манипулировать расписанием матчей, плотность календаря по-прежнему высокая.

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В субботу, 13 марта, состоятся сразу четыре поединка 28-го тура первенства. В самом раннем из них на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе проверят друг друга на прочность «Лидс Юнайтед» и «Челси», начало встречи – в 15:30 мск. Выступление хозяев достойно уважения, но имя фаворита вопросов не вызывает.



Лондонцы под руководством Томаса Тухеля выглядят великолепно. Немец уже вернул свою новую команду в четвёрку лучших в АПЛ, сейчас в их активе ровно 50 очков и четвёртое место. «Вест Хэм Юнайтед» хоть и отстаёт на два пункта, зато отставание от «Лестера» составляет всего три. Можно даже попробовать забраться повыше.



В прошлом туре «аристократы» принимали крепкий «Эвертон» Карло Анчелотти и одержали уверенную победу со счётом 2:0. Всё по делу. Хозяева и мячом владели больше (66:34 по проценту владения), и моменты создавали чаще (19:7 по ударам в сторону ворот). Три очка однозначно заслужили.

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На носу важнейшая ответная игра в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Первая встреча, где испанцы номинально считались хозяевами, осталась за английским клубом, а потому есть небольшое преимущество. Затем придётся встречаться с «Шеффилдом» в Кубке Англии.



Но расслабляться никак нельзя и в чемпионате Англии, всё-таки ближайшие преследователи буквально наступают на пятки. Нужно стабильно набирать очки, и «Лидс» – вполне подходящая для этого команда. Форма заметно хромает, а к обороне отдельные вопросы.



За семь последних встреч в АПЛ подопечные Марсело Бьельсы набрали только шесть из 21 возможного очка, одолев скромный «Кристал Пэлас» и сдавший позиции «Саутгемптон». В остальных пяти случаях у них пять поражений и десять пропущенных мячей. В прошлый раз уступили «Вест Хэму» (0:2).

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Раньше хотя бы получалось регулярно забивать, но теперь просела и результативность. В четырёх предыдущих играх в первенстве «павлины» потерпели три поражения всухую, удивить крепкую оборону «Челси» вряд ли удастся. При Тухеле команда и вовсе пропускает по праздникам.



При желании можно проверить комбинированную ставку «Х2 + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.83. На наш взгляд, без очков гости явно остаться не должны, но много голов не ждём. Любопытно, что за 11 игр во всех турнирах лондонцы пробили букмекерский верх всего лишь один раз, так что не будем мудрить.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Челси» 13 марта 2021 года

На носу у «Челси» важная игра в Лиге чемпионов, но оставлять без внимания АПЛ тоже нельзя. Благо, соперник попался подходящий, чтобы набрать очки. «Лидс» испытывает в последнее время проблемы как с обороной, так и с атакой. На наш взгляд, без очков гости не останутся, но парада голов не ждём.



Ставка: «Челси» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83.