Russian Woman для «Евровидения» не годится. Букмекеры не верят в Манижу

18-22 мая 2021 года в Роттердаме (Нидерланды) пройдет 65-й конкурс песни «Евровидение-2021». До последних дней Россия была в числе главных фаворитов конкурса, все ждали, что в Нидерланды поедет группа Little Big. Но на днях исполнители отказались от участия. В результате Первый канал провёл всенародное голосование, победителем которого стала певица Manizha с композицией Russian Woman. Этот выбор породил ряд скандальных высказываний, а букмекеры резко взвинтили коэффициент на победу России в конкурсе. Разбираемся, на что ставить на «Евровидении-2021».

Почему не едет Little Big

Группа Little Big должна была ехать на «Евровидение» в прошлом году, но конкурс отменили из-за коронавируса. А в этом году группа отказалась от участия.

«Во-первых, нашу песню сравнивали бы с нашей прошлогодней песней для «Евровидения» Uno, а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир», — заявил лидер группы Илья Прусикин.

Действительно, ещё в июле 2020 года организаторы объявили, что клип на песню Uno стал самым просматриваемым на YouТube-канале «Евровидения». На тот момент клип набрал 137 миллионов просмотров. Сейчас у него больше 217 миллионов просмотров. Повторить такой успех Little Big было бы невероятно сложно.

Кто такая Manizha и про что ее песня

В итоге на «Евровидение-2021» поедет Манижа Сангин — она же Manizha. Певица выступит с композицией Russian Woman. Песня будет исполняться на русском языке.

«Для меня участие в «Евровидении» — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», — сказала певица.

«МЮ» — «Милан». Прогноз на матч: 90 минут страданий для Доннаруммы на «Олд Траффорд» Эта вывеска достойна Лиги чемпионов. Но станет украшением четверга.

Песня вызвала много негативных откликов как из-за личности певицы, так и из-за текста. Кроме того, критики считают, что большим минусом станет исполнение на русском языке.

Букмекеры не видят шансов у России

Коэффициенты меняются постоянно, но шансы России тают на глазах. До отказа Little Big на Россию можно было поставить за 3.00. Сразу после объявления о победе Manizhа коэффициент упал до 12.00, но Россия оставалась в топ-6 главных претендентов. Сейчас же коэффициент на победу нашей конкурсантки взлетел до 34.00 и это уже только 15-е место.

Кто фавориты? Сейчас в лидеры букмекерского рейтинга внезапно выбился представитель Швейцарии, певец косоварско-албанского происхождения Джон Мухарремай, который более известен как Gjon’s Tears. На «Евровидении-2021» он исполнит песню Tout l’Univers на французском языке. Ставки на швейцарца принимают с коэффициентом 5.50.

За 7.50 можно поставить на француженку Барбару Прави с песней Voilà. В тройке претендентов также итальянская группа Måneskin и их песня Zitti e buoni.

Артур Бетербиев – Адам Дайнес. Прогноз букмекеров: чеченский Тайсон не заметит соперника Очередная досрочная победа Бетербиева, у немецкого боксера шансов нет совсем.

Отметим, что падение России было самым головокружительным, но не единственным. К примеру, после объявления Manizhа лидерство у букмекеров захватили исландская группа Daði og Gagnamagnið и литовцы The Root. Но сейчас на исландцев коэффициент 9.00, а на представителей Литвы и вовсе 12.00. Кроме того, эксперты высоко оценивают шансы болгарки Виктории Георгиевой и представителя Швеции, даже несмотря на то что эта страна ещё не определилась с тем, кто представит её в Роттердаме. Поставить на эти страны можно за 11.00.

Из представителей постсоветского пространства выше всех шансы Литвы. Далее идут Азербайджан и певица Самира Эфенди (коэффициент 25.00), Наталья Гордиенко из Молдовы (41.00) и украинская электро-фолк группа Go_A (51.00).

Поставить на грузинского певца Торнике Кипиани можно за 101.00. Таким же коэффициентом оценивают скандальный выбор Беларуси – провластную группу «Галасы ЗМеста», которая исполнит композицию «Я научу тебя». На Саманту Тину из Латвии предлагают коэффициент 126.00, а эстонец Уку Сувисте в числе главных аутсайдеров, на него можно сделать ставку с коэффициентом 201.00.

Коэффициенты будут меняться постоянно, продолжаем следить за букмекерскими раскладами на «Евровидении-2021». Вот только шансы России, кажется, будут становиться только ниже.