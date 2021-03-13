«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч: Моуринью и Артета украсят АПЛ огненным дерби

14 марта 2021 года состоится матч 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.62, а успех «Тоттенхэма» оценён в 2.93. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 14 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.72.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Тоттенхэм» (14.03.2021)

Дни сменяются один за другим, уже миновала первая неделя весны. В еврокубках набрала ход стадия плей-офф, а европейские чемпионаты приближаются к завершающей трети. Английская Премьер-лига продолжает манипулировать расписанием матчей, плотность календаря по-прежнему высокая.

«Фулхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Пеп Гвардиола отнесётся к аутсайдеру АПЛ с уважением «Горожане» сильнее, но за семь последних игр «Фулхэм» пропустил всего два мяча.

Программа 28-го тура первенства продолжится в воскресенье, 14 марта, сразу четырьмя поединками. В одном из них на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне сойдутся «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», начало встречи – в 19:30 мск. Соперники в последнее время выглядят бодро, а статус дерби вовсе не даст соскучиться.



И те, и другие на неделе проводили первые матчи в 1/8 финала Лиги Европы. «Канониры» гостили в Греции у местного гегемона «Олимпиакоса» и выиграли со счётом 3:1. В целом, по делу. Единственный пропущенный гол они привезли сами себе, ошиблись голкипер и вышедший на замену игрок. Ситуация привычная, но в концовке исправились.



«Шпоры» же на своём поле в Лондоне принимали обидчика российских ЦСКА и «Краснодара» – загребское «Динамо». Итоговые 2:0 в пользу хозяев тоже не вызывают сомнений. Хорваты прижалась к своим воротам и мало что показали в атаке. Дублем отметился Гарри Кейн, а ассистировал ему Гарет Бэйл.

«Тамбов» — «Краснодар». Прогноз: неужели Мусаев не справится даже с нищим аутсайдером РПЛ? «Быки» провалили возобновление сезона и сползли на девятое место в таблице Премьер-Лиги.

Впрочем, в чемпионате Англии команды тоже набирают ход. Подопечные Микеля Артеты потерпели всего одно поражение в четырёх предыдущих турах. В роли обидчика выступил «Манчестер Сити» (0:1). Зато в остальных трёх случаях довелось обыграть «Лидс» (4:2) и «Лестер» (3:1), а также скатать ничью с «Бёрнли» (1:1).



А Жозе Моуринью со своей командой вовсе идёт на серии из трёх побед. Сперва удалось ошарашить «Бёрнли» (4:0), затем увезти очки от «Фулхэма» (1:0). Ну а в последний раз без особых проблем разобрался с «Кристал Пэлас» (4:1). Разумеется, уверенный отрезок не мог не сказаться на положении в таблице.



За 27 сыгранных матчей «Тоттенхэм» набрал 45 очков и задержался на седьмом месте. Дистанция до топ-5 всего лишь три пункта. У «Арсенала» положение заметно хуже: всего лишь десятое место, а в активе 38 очков за столько же игр. У каждого есть ещё по игре в запасе, но забраться выше всё равно будет не так просто.

«Уфа» — «Рубин». Прогноз на матч: Слуцкий и Кварацхелия останутся в гонке за еврокубками Казанцы возобновили сезон двумя яркими победами над клубами из зоны еврокубков.

Прошлое северолондонское дерби завершилось со счётом 2:0 в пользу «шпор». Тогда владели инициативой «канониры», но Жозе Моуринью здорово сыграл на контратаках, а Кейн и Сон показали великолепную реализацию. Теперь же у Микеля Артеты будет отличная возможность взять реванш.



Во-первых, играют на «Эмирейтс», а в гостях «Тоттенхэм» сейчас выглядит не так уверенно. Во-вторых, в последнее время «Арсенал» не испытывает былых проблем с результативностью. К слову, за семь предыдущих матчей во всех турнирах получилось забить 15 мячей, что весьма неплохо.



Однако нападающие «шпор» тоже в полном порядке, а потому мы бы проверили голы в обе стороны за вполне рабочий коэффициент 1.72. Статистика личных встреч на нашей стороне. Такой вариант заходил в четырёх из пяти последних противостояний между клубами в АПЛ. Гарри Кейн вроде бы избежал серьёзного повреждения и готов появиться в дерби.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Тоттенхэм» 14 марта 2021 года

Северолондонское дерби обещает получиться интересным. Сейчас и «Арсенал», и «Тоттенхэм» находятся в хорошей форме, нет проблем с результативностью. На наш взгляд, стоит проверить голы в обе стороны, статистика личных встреч полностью согласна с таким вариантом.



Ставка: обе забьют за 1.72.