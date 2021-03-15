Итальянцы едва не дотерпели в меньшинстве на своём поле, а теперь наконец-то сыграют в равных составах.

«Реал» — «Аталанта». Прогноз на матч ЛЧ: может, хоть теперь не придётся говорить о судьях?

16 марта состоится ответный матч ⅛ финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён экспертами в 3.35. А ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аталанта» 16 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Аталанта» (16.03.2021)

Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов подходит к концу. В среду, 16 марта, пройдут ещё два поединка. В Мадриде «Реал» снова сразится с «Аталантой». У испанского клуба есть задел, но самое прекрасное, что в этой паре ровным счётом ничего не понятно.

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Первый матч остался за «Реалом» (1:0), хотя сложно сказать, что испанский клуб сделал существенный шаг навстречу четвертьфиналу Лиги чемпионов. «Аталанта» провела большую часть в меньшинстве после неоднозначного удаления, однако смотрелась не хуже звёздного соперника. До нулевой ничьей не дотерпела совсем немного.

Футбол итальянского клуба предполагает постоянные и непрекращающиеся атаки. Фактор домашнего или же выездного стадиона вряд ли существенно влияет на реализацию такой стратегии. Жаться к своим воротам в надежде на ошибку оппонента гости точно не станут. И это обещает зрелище.



Поражение в Бергамо, кажется, не повлияло на настроение и игру «Аталанты». В четырёх последовавших матчах одержаны три уверенные победы. Не смогли забить лишь лидеру турнирной таблицы Серии А «Интеру» (0:1), хотя и там смотрелись не хуже. Сами игроки итальянского клуба подходят к ответной встрече с хорошим настроением — Мартен де Рон сказал, что для камбэка в Мадриде было бы неплохо сыграть все 90 минут в равных составах.

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У «Реала» после матча с «Аталантой» проведено три поединка. Подопечные Зинедина Зидана не проигрывали, однако и выиграли лишь один раз. Впрочем, вряд ли можно занести в пассив ничейные результаты в матчах с «Реалом Сосьедадом» и «Атлетико». Более чем рабочие исходы.



Мадридский гранд получил большой бонус перед ответным матчем — в основе готовы выйти Карим Бензема и Серхио Рамос. Каждый из них имеет существенное влияние на игру команды в разных линиях и все они пропускали первую игру из-за различных повреждений. Теперь же Зидану будет значительно проще организовать игру как в атаке, так и в обороне.



«Аталанте» просто необходимо идти вперёд в попытках отыграться, однако и «Реал», усилившийся рядом исполнителей, получит больше опций в атаке. Вполне реально, что в матче случится быстрый гол, которой станет катализатором игры на встречных курсах. В таких условиях мы можем стать свидетелями большого количества голов.

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Впрочем, даже если быстрого гола и не будет, итальянский коллектив станет методично искать пути к воротам соперника — иначе команда Джан-Пьеро Гасперини играть попросту не умеет. «Реал» же готов к любому развитию событий и игра на контратаках — не самый плохой вариант для Зидана и его подопечных. Потому проверим классический верх — тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Аталанта» 16 марта 2021 года

Мадридский гранд с момента первого матча с «Аталантой» стал сильнее — как ментально, так и кадрово. К тому же, в предстоящей игре «Реал» устраивает даже ничья. С учётом того, что команда не умеет грамотно убивать время и сушить игру, стоит предположить, что соперники как минимум разменяются забитыми мячами. Как максимум — нас ожидает настоящее шоу с большим количеством забитых мячей.



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.