«Авангард» — «Металлург». Прогноз на 1-й матч: Ковальчук и Мозякин устроят шоу в Балашихе

18 марта состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.10, а успех магнитогорцев оценён в 3.32.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург» 18 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина «Авангард» Омск — «Металлург» Мг (18.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — спасибо «Барысу», который утащил у «Металлурга» две победы. Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

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Второй раунд Кубка Гагарина стартует в среду, а продолжится в четверг, 18 марта, двумя поединками. Омский «Авангард», который временно базируется в московской области, на стадионе «Арена-Балашиха» будет принимать магнитогорский «Металлург». В таблице Восточной конференции соперников отделили всего три очка.



Омичам в первом раунде Кубка Гагарина достался екатеринбургский «Автомобилист». Прошёл дальше он заслуженно, хотя екатеринбуржцы старались дать бой. Для определения лучшего в паре потребовалось всего пять встреч. В равных составах уральцы местами смотрелись даже лучше, но с убойным большинством оппонента так и не справились.



Первые две игры омичи проводили в качестве хозяев, довольно бодро добыв две победы. В Екатеринбурге уральцы ожили и забрали третий поединок. Могли взять и четвёртый, но Илья Ковальчук вспомнил молодость и принёс «ястребам» третью победу в серии. Осталось лишь выиграть дома, с чем подопечные Боба Хартли успешно справились.

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А у магнитогорцев серия с казахстанским «Барысом» несколько затянулась. В первых четырёх встречах клубы обменялись победами, по одной на каждого в Магнитогорске и Нур-Султане, а общее количество заброшенных шайб составило 23 штуки. Но на этом веселье не закончилось.



В пятом матче на своём льду «Магнитка» одержала уверенную победу со счётом 5:1, а в шестой игре снова забросила пять шайб. Последний поединок получился насыщенным и завершился со счётом 5:3 в пользу ММг, хотя тогда казахстанцы даже чаще попадали в створ ворот.



Теперь «Авангарду» и «Металлургу» предстоит задачка посложнее. Омичи не выглядели на голову сильнее «Автомобилиста» в равных составах, а магнитогорцы – соперник посерьёзнее. Дело тут ещё и в том, что по набору сильных и слабых сторон клубы вполне сопоставимы. Хотя, конечно, различия всё же присутствуют.

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И у тех, и у других отлично выходило реализовывать большинство: «ястребы» показали сумасшедшие 44,4% реализации, а «лисы» – всего на 2,7% меньше. При этом оппоненты обладают неплохой функциональной подготовкой, бегать готовы много. Скамейки довольно глубокие, варианты для ротации имеются. Однако никуда не годится игра в меньшинстве, голы в таких моментах пропускали часто.



Любопытно, что среди остальных представителей Восточной конференции в плей-офф «Авангард» и «Металлург» забивали больше всех. У первого за пять игр на счету 15 шайб, а второй в шести матчах наколотил 22 шайбы. Так что тут вполне можно подумать над ставкой «каждый забьёт не менее двух шайб» за коэффициент 2.00.



Альтернативный вариант – 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.87. Без удалений в плей-офф обойтись трудно, так что устроить перестрелку командам возможность непременно представится. Но омский клуб выглядит несколько предпочтительнее, ведь на своём льду он выступает крайне уверенно.

«Авангард» — «Металлург» Мг: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 18 марта 2021 года

По набору сильных и слабых сторон «Авангард» и «Металлург» похожи. Одним из козырей обеих команд является игра в большинстве, а недостатком – в меньшинстве. Обойтись без удалений в плей-офф будет трудно, так что ждём результативного поединка, моменты у соперников непременно будут. Группы атаки с обеих сторон внушительные, четыре-пять шайб наверняка увидим.



Ставка: обе команды забьют не менее двух шайб за 2.00.