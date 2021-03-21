«Лион» — «ПСЖ». Прогноз: Мбаппе, Ди Мария и Паредес поднимут настроение Маурисио Почеттино

Парижане на днях обыграли лидера Лиги 1, но делят второе место в таблице как раз с «Лионом».

21 марта состоится матч 30-го тура чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами гостей: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 30-го тура Лиги 1 «Лион» — «ПСЖ» 21 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» 21 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.55, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» (21.03.2021)

Футбольный сезон добрался до второй половины марта. Четвертьфиналисты Лиги чемпионов и Лиги Европы определены, впереди первая международная пауза 2021 года. В чемпионате Франции пришло время 30-го тура. Он завершится в воскресенье, 21 марта, сразу семью матчами.

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Разумеется, главное блюдо припасено на десерт. В 23:00 мск «Лион» на стадионе «Стад де Люмьер» начнёт выяснять отношения с «ПСЖ». Это однозначно центральная игра тура. Речь не просто о битве прямых конкурентов. Команды находятся на соседних местах в турнирной таблице, набрав одинаковое количество очков.



Если точнее — по 60. «Монако» совсем рядом — 59 баллов, хотя монегаски в 30-м туре уже отыграли. Все остальные находятся далеко позади и в борьбу за зону Лиги чемпионов не вмешаются. Вот только амбиции обоих клубов явно не ограничиваются попаданием в топ-3. А для этого нужно догонять «Лилль».



«Доги» оторвались от ближайших преследователей на три пункта и категорически не желают отдавать лидерство. Сперва возвращение парижан на трон Лиги 1 казалось делом времени. После отставки Томаса Тухеля сомнений стало больше. А теперь совсем не до шуток, ведь до финиша осталось меньше десяти туров!

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Времени на исправление ошибок совсем немного. Беда в том, что эти самые ошибки подопечные Маурисио Почеттино допускают исправно. Скажем, в четырёх предыдущих поединках на внутренней арене потерпели два поражения. На своём поле не справились с «Монако» (0:2), а неделю назад проиграли «Нанту» (1:2).

Там, правда, вмешались нефутбольные факторы. По ходу встречи стало известно, что воры держат в заложниках семьи некоторых игроков «ПСЖ». Разумеется, выбросить из головы эту информацию даже на 45 минут практически нереально. Во втором тайме хозяева пропустили два мяча и уступили.



Столичный клуб не может рассчитывать на Мауро Икарди и Пабло Сарабию, под вопросом участие Неймара, который на днях не сыграл против «Лилля» в Кубке Франции (3:0). Впрочем, сухая победа над лидером Лиги 1 доказывает, что парижане готовы бороться за привычное первое место даже без бразильца.

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«Лион», между прочим, в последнее время не впечатляет. Всего две победы в пяти предыдущих турах, да и те с разницей в один мяч. Досталось находящемуся в нижней части таблице «Бресту» (3:2) и «Ренну» (1:0), который располагается за пределами топ-6. Больше похвастать нечем.



1:2 от «Монпелье», по 1:1 с «Марселем» и «Реймсом». Правда, две недели назад оформили разгром в 1/16 финала Кубка Франции, но там соперником оказался «Сошо» из второго дивизиона (5:2). Зато лазарет команды практически пуст, состав должен быть близок к оптимальному.



В последние годы «ткачи» довольно здорово играли с национальным гегемоном. И всё же линия букмекеров вызывает вопросы. «Лион» сейчас на спаде — пропускает стабильно, больше одного мяча забивает редко. «ПСЖ» на днях разобрался с лидером Лиги 1 и постарается уйти на международную паузу на мажорной ноте.

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При этом даже П2 с нулевой форой идёт за крепкий коэффициент 1.79. В случае мирного исхода произойдёт возврат средств. Альтернатива — ИТМ 1.5 гола «Лиона» за 1.71. Подопечные Руди Гарсии в последнее время редко преодолевают планку в один мяч. Мотивированный «ПСЖ» по-прежнему идёт фаворитом в любом поединке. По крайней мере на внутренней арене.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «ПСЖ» 21 марта 2021 года

«ПСЖ» на днях спокойно выбил лидирующий в чемпионате «Лилль» из Кубка Франции. «Лион» в пяти предыдущих турах добыл всего две победы: обе с разницей в один мяч над середняками. При этом букмекеры выставляют практически равную линию, даже П2 с нулевой форой идёт за 1.79. Пожалуй, возьмём.

Ставка: победа «ПСЖ» с нулевой форой за 1.79.