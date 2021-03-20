«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Прогноз на 3-й матч: Уфа вдохновит Хартикайнена на подвиги

«СЮ» проиграл казанцам всего дважды за восемь предыдущих матчей в Уфе. Причём не в основное время.

21 марта состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.56, а успех казанцев оценён в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 21 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.88. Гол в первые десять минут идет за 1.90.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (21.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ быстро разобрались, обошлось без интриги. Это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три противостояния уместились в четыре встречи. Дальше должно быть интереснее.

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Пришло время полуфиналов конференций. На воскресенье, 21 марта, запланированы два поединка. В самом раннем из них на льду стадиона «Уфа-Арены» местный «Салават Юлаев» будет принимать казанский «Ак Барс». Необходимо в срочном порядке исправлять положение, счет в серии 2-0 в пользу казанцев.



В стартовом поединке серии к казанцам не было абсолютно никаких вопросов, можно сказать, они провели идеальный матч. Настолько, что главный тренер Дмитрий Квартальнов не стал даже делать перестановки в звеньях. А уфимцы, напротив, выглядели несколько сонно, как в начале серии с «Трактором», за что и понесли наказание.



Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1. Что любопытно — все шайбы они забросили уже к 30-й минуте. Томи Лямся менял вратаря на шестого полевого при реализации лишнего ещё на 52-й минуте, но исправлять ошибки было уже слишком поздно. С середины второго периода счёт не изменился.

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Во втором поединке «Салават» проснулся. Начало встречи ознаменовалось постоянной силовой борьбой и большим количеством мелких стычек. Соперники явно друг друга не жалели, демонстрируя во всей красе суть «зелёного дерби». В дебюте нападающей гостей Жарков даже получил травму, покинуть площадку без помощи не сумел. Позже это сыграло свою роль — шайбу в свои ворота привёз именно заменивший Жаркова Пименов.



Уфимцы владели позиционным преимуществом и за три минуты до перерыва вынудили казанский клуб ошибиться. Грубейший обрез на чужой синей линии совершил защитник Юдин, подарив шайбу Хохрякову. Тому не составило большого труда организовать сольный проход и прошить Тимура Билялова.



Однако в середине второй двадцатиминутки «барсы» восстановили равновесие, совершив перехват в чужой зоне. Тихонов сделал передачу на левый край, Найджел Доус продвинулся вперёд и с близкого расстояния пробил Метсолу. Дальше началась игра нервов.

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В заключительной трети острее были хозяева, но реализовать моменты не сумели, всё решилось в овертайме. «Ак Барсу» хватило нескольких минут, хотя без казусов не обошлось. В ходе казанской атаки Воронков в борьбе с Паниным снял шлем с защитника. Тот был вынужден отправиться на скамейку запасных, а хозяева воспользовались численным преимуществом.



Теперь серия перемещается в Уфу, так что у «Салавата Юлаева» ещё будут шансы. С одной стороны, 0-2 — это край пропасти. В то же время нужно помнить хоккейную мудрость: в плей-офф ничего кошмарного не случилось до тех пор, пока ты не проиграл дома. Дело в том, что в «зеленом дерби», по статистике, побеждает обычно тот, кто играет на своём льду. К слову, башкирский клуб потерпел всего два поражения за восемь предыдущих домашних игр с казанцами. Оба раза не в основное время.



А потому в предстоящем третьем поединке серии мы бы проверили победу «Салавата» с нулевой форой. Во-первых, родные стены непременно должны помочь, а, во-вторых, команда Томи Лямси в прошлой игре смотрелась с соперником на равных. Да и третье поражение фактически поставит крест на шансах выйти в следующую стадию, так что отступать некуда.

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Потому рассчитываем, что хозяева выйдут как на последний бой и оставят на площадке все силы. А трибуны добавят энергии в трудные моменты. Которые, конечно, возникнут.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз и ставки на 3-й матч плей-офф КХЛ 21 марта 2021 года

Первые два поединка серии остались за «Ак Барсом». Если по первому матчу вопросов не было никаких, то во втором «Салават Юлаев» смотрелся как минимум не хуже. Теперь «зеленое дерби» перемещается в Уфу, так что у уфимцев будут отличные шансы вернуться в гонку. Мы бы проверили нулевую фору на хозяев, статистика личных встреч не против.



Ставка: победа «Салавата» с форой (0) за 1.94.