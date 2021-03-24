Мальта — Россия. Прогноз: мудрый Черчесов не даст футбольному карлику перейти центр поля

У сборной России обязательно будут проблемы в отборе на ЧМ-2022, но всё же чуть позже.

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех Мальты оценён букмекерами коэффициентом 28.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.80.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия 24 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Мальта — Россия 24 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.80. На гол в первые 15 минут дают 2.85, на пенальти 2.35.

Мальта — Россия: анализ и прогноз матча отборочного цикла ЧМ-2022 в Катаре (24.03.2021)

На дворе конец марта, на повестке дня — старт квалификации на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Национальные сборные из Южной Америки получили паузу, в Азии сыграли шесть туров отборочного цикла, а вот в Европе долго разбирались с Лигой наций УЕФА. Потому квалификация начнётся только сейчас.

Финала «Манчестер Сити» — «Бавария» не будет, а «ПСЖ» не позавидуешь. Кто выиграет ЛЧ? Жеребьёвка серьёзно поменяла расклады букмекеров. Но фаворит всё тот же.

Команды не собирались с ноября, что, конечно, нужно учитывать. Четыре месяца простоя — это много. 2020 год завершился для подопечных Станислава Черчесова ужасно. Начали с 0:0 против Молдавии в контрольной игре, затем потерпели два поражения в Лиге наций. 2:3 от Турции и 0:5 от Сербии. В итоге опустились на вторую строчку в группе и остались без повышения в классе.



А главное — упали в третью корзину при жеребьёвке квалификации ЧМ-2022. Но тут откровенно повезло: даже из первой корзины выпала Хорватия. Финалист ЧМ-2018 переживает смену поколений, поскольку сразу несколько видных футболистов после турнира в России завершили международную карьеру.



Остальные соперники — Словакия, Словения, Кипр и Мальта. Все быстро сошлись на том, что могло быть гораздо хуже. В то же время вряд ли кто-то станет спорить с простой мыслью: сборная России переживает непростой период, а потому трудности в любом случае возникнут. Вопрос только в степени их тяжести. Вне зависимости от подбора оппонентов.

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Конечно, начинать с Мальты гораздо приятнее, чем со словаков или словенцев. Контрольных встреч в мартовском окне не предусмотрено, что вполне понятно: игр и так очень много, календарь сильно уплотнился, пауз нет. А спустя четыре месяца с ходу показать максимум практически нереально. Несколько дней тренировок — слабое утешение.



Матч всё же состоится в Та-Кали (власти страны выдали специальное разрешение), условия должны быть комфортными — около 13-15 градусов, без осадков. Кадровые потери у сборной России имеются, больше всего напрягает ситуация в средней линии. Роман Зобнин травмирован, Магомед Оздоев не сыграет из-за повреждения, Александр Головин и Алексей Миранчук присоединились к партнёрам только накануне.



И всё же разница в классе столь велика, что предпосылок для сенсации тут не видно. Сборная Мальты способна зарубиться с соперниками сопоставимого уровня, что показала в Лиге наций: выступала в низшем дивизионе, заняла второе место (уступила только Фарерским островам). А вот с командами посерьёзнее успехи минимальны.

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.

Скажем, в отборе на Евро набрала всего три очка и осталась последней при разнице голов 3:27. Единственную победу одержала над всё теми же Фарерами (2:1). И один раз забила Норвегии. В самом последнем туре, который уже ничего не решал для «викингов». Пожалуй, информация исчерпывающая.



То есть ожидать яркого и куражного футбола от сборной России определённо не стоит. А вот спокойной победы на классе — определённо. Основные задачи формулируются примерно так: забрать три очка, обойтись без травм и карточек. Отборочный турнир длинный, каждый «горчичник» может сказаться в битвах с прямыми конкурентами.



Потому ИТМ 1.5 жёлтой карточки сборной России за 2.17 смотрится нормально. С дисциплиной в Лиге наций у подопечных Станислава Черчесова всё было нормально, исключение — заключительная встреча с Сербией, где все три предупреждения были получены после четвёртого пропущенного мяча.



Также можно проверить ставку на победу россиян по угловым с форой. Вот статистика по корнерам в матчах с Сан-Марино: 13:0 и 11:2. А вот с Кипром — 13:3, 8:2. И с Казахстаном — 10:0, 9:2. Взломать низкий оборонительный блок через центр наши умеют не лучшим образом, так что нагрузка на фланги наверняка окажется существенной.



Большое количество подач и прострелов повышает вероятность уходов мяча за лицевую линию от хозяев. На Ф2 (-5.5 углового) дают отличный коэффициент 2.40, на ИТБ 8.5 корнера сборной России — вообще 2.70. Рискованно, конечно, но рассмотреть определённо стоит.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия 24 марта 2021 года

Сборная России напрочь завалила ноябрьские матчи, а ведь национальные команды с тех пор не собирались. Кадровые потери имеются, но для 176-й сборной рейтинга ФИФА должно хватить и имеющихся исполнителей. Мальта крайне редко забивает командам из топ-100 рейтинга, так что это идеальный соперник для первой игры после долгой паузы.



Ставка №1: ИТМ 1.5 жёлтой карточки сборной России за 2.17.



Ставка №2: победа сборной России по угловым с форой (-5.5) за 2.70.