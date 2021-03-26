«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч КХЛ: Игорь Никитин не сможет покорить Ярославль

27 марта состоится шестой матч второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.70, а успех москвичей оценён в 2.49.

Коэффициенты букмекеров на 6-й матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 27 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.35, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.54. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.74. Гол в первые десять минут идет за 2.11.

Прогноз и анализ 6-го матча Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (27.03.2021)

Полуфиналы конференций плей-офф КХЛ в самом разгаре, всё интересное впереди. Уже определился первый финалист Восточной конференции — это казанский «Ак Барс». В ближайшее время счастливчики могут определиться и на Западе, ведь участников отделяет от следующего раунда Кубка Гагарина всего одна победа.

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На четверг, 27 марта, запланирован шестой поединок полуфинала Западной конференции «Локомотив» — ЦСКА, он пройдëт в Ярославле. Счёт в серии после пяти встреч — 3-2 в пользу московского клуба. Победитель «регулярки» имеет отличную возможность уже в ближайшее время заполучить путевку в следующий раунд.



Однако нельзя оставить без внимания тот факт, что игра будет проходить на территории ярославцев, которые и во время регулярного чемпионата доставляли столичным армейцам сложности. По ходу плей-офф расклад не изменился, каждый успех даётся подопечным Игоря Никитина с большим трудом. Первый матч в Ярославле москвичи умудрились забрать, но тогда пришлось ждать овертайма.



В следующем поединке разозлившиеся железнодорожники отстояли первый период и ловко сменили роль защищающихся на роль атакующих. Во втором периоде много времени проводили в чужой зоне, поддерживали темп и забросили две шайбы буквально за одну минуту. А в заключительной трети терпеливо довели дело до победы — 3:0. И это ещё без учёта отменённой ранее шайбы, хотя основания засчитать взятие ворот Юханссона имелись.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч КХЛ: Игорь Никитин не сможет покорить Ярославль В четырех последних очных встречах на своём льду ярославцы не проигрывали ЦСКА в основное время.

Серия обнулилась и снова перекочевала в Москву. Как известно, в подавляющем большинстве случаев победитель пятой встречи забирает серию. Первый шаг сделал ЦСКА, в прошлой игре на своём льду победив в основное время со счетом 3:2. Цифры на табло полностью отражают суть происходящего — гости дали бой и оживили интригу в концовке, но хозяева выступили чуть лучше.



Уже спустя 51 секунду встречи подопечные Игоря Никитина открыли счет, а под конец первого периода удвоили преимущество. В середине второго отрезка «Локомотив» сократил разрыв, реализовав большинство, но за три с небольшим минуты до перерыва связка Окулова и Мамина вернула хозяевам фору в две шайбы.



Заключительную двадцатиминутку команда Андрея Скабелки может занести себе в актив. По итогу перебросала противника 11-6, а дубль Теэму Пулккинена снова вернул её в игру. Времени на последний штурм было достаточно, но сильно помешало удаление всё того же финна. Следующая осечка станет роковой.

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Сказать, что шестой поединок получится напряженным, — не сказать ничего. Все встречи в серии до этого по большому счету получались довольно близкими и равными, явного фаворита было определить трудно. Едва ли и теперь градус упадет, особенно когда обеим командам позарез нужно выигрывать.



Однако мы всё же отдаем небольшое предпочтение «Локомотиву», на наш взгляд, Ф1 (0) за коэффициент 2.02 выглядит интересно. Всё-таки домашняя статистика ярославцев в нынешнем сезоне впечатляет, да и смотрятся они ничуть не хуже армейцев. А в случае ничейного исхода в основное время произойдет возврат.



Есть и ещё один момент. Красно-синим откровенно повезло избежать счёта 1-3 по итогам четырёх матчей. Ярославцы производят внушительное впечатление и заслуживают возвращения в Москву. А родные трибуны помогут им пережить тяжёлые моменты и не пасть духом.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставки на 6-й матч плей-офф КХЛ 27 марта 2021 года

Серия добралась до шестого поединка, ставки повышаются. В прошлых встречах соперники смотрелись на равных, а игра всякий раз получалась напряженной. Едва ли и теперь расклады изменятся, но, на наш взгляд, на своём льду «Локомотив» сумеет дать ещё один бой армейцам. На протяжении четырёх встреч ярославцы не проигрывают красно-синим в основное время в родных стенах.



Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 2.02.