Россия — Словения. Прогноз: Черчесов не отдаст 1-е место, Соболев сделает заявку на основу

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения. Начало — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех Словении оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения 27 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Словения 27 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13. На гол в первые 15 минут дают 3.70, на пенальти 2.50.

Анализ и прогноз матча отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Словения (27.03.2020)

На дворе конец марта, на повестке дня — старт квалификации на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Национальные сборные из Южной Америки получили паузу, в Азии сыграли шесть туров отборочного цикла, а вот в Европе долго разбирались с Лигой наций УЕФА. Потому квалификация началась только весной.

Россия — Словения. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба не дадут напомнить о кошмаре Марибора Сборная России с горем пополам обыграла Мальту, а Ян Облак не пропустил от Хорватии.

Первый тур позади, наступает время второго. Осечки фаворитов не заставили себя ждать, что было вполне ожидаемо. Всё же национальные команды не собирались около четырёх месяцев, а усталость ведущих футболистов на фоне крайне плотного календаря в клубах даёт о себе знать.



Сборная Франции потеряла очки с Украиной, Испания не смогла обыграть Грецию, Португалия забила всего один мяч Азербайджану (и то в результате автогола), а Нидерланды вообще пропустили четыре раза от Турции. Можно взять и группу Н, где выступает сборная России. Там Словакия не сумела забить Кипру, а Хорватия проиграла Словении.



В общем, 3:1 с Мальтой при крайне бледном качестве футбола — это, конечно, неприятно. Но более чем понятно. И больше того — абсолютно нормально. Да, играли так себе. Забили всего три мяча, да и в тех очевидна вина вратаря. Пропустили. Но, во-первых, могло быть хуже. И второе — результат есть, а всё основное начнётся дальше.

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Международное окно крайне насыщенное: три поединка за неделю, времени на подготовку и восстановление фактически нет. Пройти столь плотный отрезок на рывке можно только при наличии глубокой скамейки и ровного состава. Это явно не случай сборной России. Остаётся только надеяться, что тренерский штаб осознанно берёг силы с главным аутсайдером группы.



Со Словенией, естественно, такого качества футбола не хватит. Подопечные Матьяжа Кека знают себе цену. В ноябре уверенно выиграли свою группу в Лиге наций, обойдясь без поражений в шести поединках. Опередили Грецию, Косово и Молдавию. И самое важное — пропустили всего один мяч.



С Хорватией двое суток назад вообще отыграли на «ноль». В дебюте пару раз отскочили, но быстро сделали выводы. После забитого мяча на территорию не претендовали, однако опасных моментов у «шашечных» практически не возникало. С организованностью тут полный порядок, а на последнем рубеже есть замечательный Ян Облак.

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На чужом поле словенцы точно не станут форсировать события. С чистой душой отдадут территорию и станут заниматься любимым делом: караулить обрезы в середине поля, выжимать максимум из стандартных положений, эпизодически включать прессинг. Он, между прочим, здорово налажен.



Станислав Черчесов это наверняка знает, так что затяжных розыгрышей у собственных штрафной не ждём. Упрощение игры, множество средних и длинных передач. А это, в свою очередь, чревато единоборствами и борьбой. Мяч наверняка станет часто застревать в центре поля.



Потому тотал меньше 9.5 угловых за 1.82 смотрится здорово. Хозяева остались без Алексея Ионова, который при всей своей ограниченности прекрасно знаком с позицией и требованиями тренерского штаба. Хозяйничать на флангах со Словенией редко кому удаётся, потому корнеров вряд ли будет много.

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А вот работы у судей должно оказаться достаточно. Тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.86 имеет смысл проверить. Логика следующая: битва прямых конкурентов, которые ставят на дисциплину и пляшут от печки. Убирать ноги в единоборствах и жалеть противника никто не станет, а борьбы в центре поля ожидается достаточно из-за стиля игры команд. Пять-шесть «горчичников» видятся посильной задачей.



Любители рисковать могут рассмотреть гол Александра Соболева за 2.85. Форвард «Спартака» великолепно провёл март и забил важный гол на Мальте. Играть в два нападающих Черчесов едва ли рискнёт (хотя после вылета Ионова рассмотреть такой вариант имеет смысл), но Соболеву вполне может хватить даже 10-15 минут в концовке. Если он не появится на поле, произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения 27 марта 2021 года

Оборона у сборной Словении замечательная: дисциплина, организация, Ян Облак на последнем рубеже. В шести матчах Лиги наций пропустили всего один раз, а двое суток назад отыграли на «ноль» с Хорватией. Похоже, нас ждёт довольно закрытый футбол, при котором мяч станет часто застревать в середине, а единоборств и фолов окажется куда больше, чем опасных моментов.



Ставка №1: тотал меньше 9.5 угловых за 1.82.



Ставка №2: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.86.