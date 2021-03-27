Россия — Словения. Прогноз: Черчесов не отдаст 1-е место, Соболев сделает заявку на основу

27 марта состоится матч 2-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения. Начало — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех Словении оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.
Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения 27 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч Россия — Словения 27 марта не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13. На гол в первые 15 минут дают 3.70, на пенальти 2.50.
Анализ и прогноз матча отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Словения (27.03.2020)
На дворе конец марта, на повестке дня — старт квалификации на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Национальные сборные из Южной Америки получили паузу, в Азии сыграли шесть туров отборочного цикла, а вот в Европе долго разбирались с Лигой наций УЕФА. Потому квалификация началась только весной.
Первый тур позади, наступает время второго. Осечки фаворитов не заставили себя ждать, что было вполне ожидаемо. Всё же национальные команды не собирались около четырёх месяцев, а усталость ведущих футболистов на фоне крайне плотного календаря в клубах даёт о себе знать.
Сборная Франции потеряла очки с Украиной, Испания не смогла обыграть Грецию, Португалия забила всего один мяч Азербайджану (и то в результате автогола), а Нидерланды вообще пропустили четыре раза от Турции. Можно взять и группу Н, где выступает сборная России. Там Словакия не сумела забить Кипру, а Хорватия проиграла Словении.
В общем, 3:1 с Мальтой при крайне бледном качестве футбола — это, конечно, неприятно. Но более чем понятно. И больше того — абсолютно нормально. Да, играли так себе. Забили всего три мяча, да и в тех очевидна вина вратаря. Пропустили. Но, во-первых, могло быть хуже. И второе — результат есть, а всё основное начнётся дальше.
Международное окно крайне насыщенное: три поединка за неделю, времени на подготовку и восстановление фактически нет. Пройти столь плотный отрезок на рывке можно только при наличии глубокой скамейки и ровного состава. Это явно не случай сборной России. Остаётся только надеяться, что тренерский штаб осознанно берёг силы с главным аутсайдером группы.
Со Словенией, естественно, такого качества футбола не хватит. Подопечные Матьяжа Кека знают себе цену. В ноябре уверенно выиграли свою группу в Лиге наций, обойдясь без поражений в шести поединках. Опередили Грецию, Косово и Молдавию. И самое важное — пропустили всего один мяч.
С Хорватией двое суток назад вообще отыграли на «ноль». В дебюте пару раз отскочили, но быстро сделали выводы. После забитого мяча на территорию не претендовали, однако опасных моментов у «шашечных» практически не возникало. С организованностью тут полный порядок, а на последнем рубеже есть замечательный Ян Облак.
На чужом поле словенцы точно не станут форсировать события. С чистой душой отдадут территорию и станут заниматься любимым делом: караулить обрезы в середине поля, выжимать максимум из стандартных положений, эпизодически включать прессинг. Он, между прочим, здорово налажен.
Станислав Черчесов это наверняка знает, так что затяжных розыгрышей у собственных штрафной не ждём. Упрощение игры, множество средних и длинных передач. А это, в свою очередь, чревато единоборствами и борьбой. Мяч наверняка станет часто застревать в центре поля.
Потому тотал меньше 9.5 угловых за 1.82 смотрится здорово. Хозяева остались без Алексея Ионова, который при всей своей ограниченности прекрасно знаком с позицией и требованиями тренерского штаба. Хозяйничать на флангах со Словенией редко кому удаётся, потому корнеров вряд ли будет много.
А вот работы у судей должно оказаться достаточно. Тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.86 имеет смысл проверить. Логика следующая: битва прямых конкурентов, которые ставят на дисциплину и пляшут от печки. Убирать ноги в единоборствах и жалеть противника никто не станет, а борьбы в центре поля ожидается достаточно из-за стиля игры команд. Пять-шесть «горчичников» видятся посильной задачей.
Любители рисковать могут рассмотреть гол Александра Соболева за 2.85. Форвард «Спартака» великолепно провёл март и забил важный гол на Мальте. Играть в два нападающих Черчесов едва ли рискнёт (хотя после вылета Ионова рассмотреть такой вариант имеет смысл), но Соболеву вполне может хватить даже 10-15 минут в концовке. Если он не появится на поле, произойдёт возврат средств.
Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Словения 27 марта 2021 года
Оборона у сборной Словении замечательная: дисциплина, организация, Ян Облак на последнем рубеже. В шести матчах Лиги наций пропустили всего один раз, а двое суток назад отыграли на «ноль» с Хорватией. Похоже, нас ждёт довольно закрытый футбол, при котором мяч станет часто застревать в середине, а единоборств и фолов окажется куда больше, чем опасных моментов.
Ставка №1: тотал меньше 9.5 угловых за 1.82.
Ставка №2: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 1.86.
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