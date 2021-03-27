Россия – Словения, Чехия — Бельгия и другие матчи. Что смотреть 27 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить — ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 27 марта.

На что ставить в футболе 27 марта

Стартует второй тур отбора ЧМ-2022. Сборная России в Сочи примет Словению. Расслабляться нельзя — в первом туре словенцы обыграли Хорватию. Будем надеяться, что на этом пока их подвиги и закончатся. Начало игры – в 17:00. Из других матчей выделяем любопытную встречу Чехии и Бельгии, а также матч Сербии и Португалии.



Второй тур стартует и на молодёжном Евро — 2021. Россия свой матч проведёт завтра, а сегодня сразу две классные вывески: Германия сыграет с Нидерландами, а Испания — с Италией.

Россия — Словения. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба не дадут напомнить о кошмаре Марибора Сборная России с горем пополам обыграла Мальту, а Ян Облак не пропустил от Хорватии.

На что ставить в хоккее 27 марта

В КХЛ путёвку в следующий этап попробует оформить ЦСКА, для этого нужно обыграть «Локомотив» в Ярославле. Пока счёт в серии 3-2. А начиная с 20:00 и до самого утра смотрим НХЛ, тут 11 матчей.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч КХЛ: Игорь Никитин не сможет покорить Ярославль В четырех последних очных встречах на своём льду ярославцы не проигрывали ЦСКА в основное время.

На что ещё ставить 27 марта

В баскетбольной Единой лиге ВТБ интересное противостояние ЦСКА — «Уникс». Не забываем и НБА, где дедлайн по обменам запомнился приличными перестановками. В ночь на воскресенье девять матчей.



Примерно в 00:30 воскресенья Александр Поветкин начнёт свой бой против Диллиана Уайта. Посмотрим, удастся ли британцу взять реванш за поражение в прошлом августе.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!