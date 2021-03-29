Люксембург — Португалия. Прогноз: Криштиану Роналду не напугает даже экс-игрока «Уфы»

30 марта состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2022 Люксембург — Португалия, группа А. Начало встречи — 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех люксембуржцев оценëн экспертами в 26.00. А ставки на ничью принимаются за 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Люксембург — Португалия 30 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Люксембург — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 3.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Люксембург — Португалия (30.03.2021)

Март отбывает последние дни, совсем скоро вернутся клубные чемпионаты и продолжится плей-офф еврокубков. А это значит, что пришла пора закрывать первое окно для сборных в 2021 году. Календарь крайне плотный, играют часто, первые два тура благополучно отгремели.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 7-й матч КХЛ: жаркий конец лучшей серии Кубка Гагарина-2021 Никитин и Скабелка спасают плей-офф КХЛ. Проигравший отправится в отпуск.

Программа третьего тура стартует во вторник, 30 марта, сразу десятью поединками, большинство из них начнутся в 21:45 мск. В группе А сборная Люксембурга на стадионе «Жози Бартель» примет сборную Португалии. Имя фаворита вопросов не вызывает, в гости к карликовому государству приезжает действующий чемпион Европы.



Впрочем, стоит отметить, что люксембуржцы в прошлой игре на выезде сенсационно обыграли сборную Ирландии (1:0). Ирландцы, конечно, имели некоторое территориальное преимущество, но ударов в створ ворот нанесли даже меньше. Единственный гол на 85-й минуте забил экс-нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.



В первом туре гордые «красные львы» не играли, поскольку в группе А нечетное количество команд. Но это всё равно не помешало им задержаться на третьей строчке в турнирной таблице. Хотя понятно, что тягаться на дистанции с крепкими сборными Сербии и Португалии будет практически невозможно. И всё же прогресс хозяев в последние годы заслуживает уважения.

Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.

Португальцы, как и положено, провели два тура, но готовятся к третьему не в самом лучшем расположении духа. Начали с натужной победы над Азербайджаном со счетом 1:0. С одной стороны, по статистике имели колоссальное преимущество: подопечные Фернанду Сантуша нанесли 29 ударов, 14 из которых пришлись в створ. С другой — по большей части речь шла о дальних ударах, редко таивших реальную угрозу. А единственный мяч оппонент отправил в свои ворота.



А во втором туре сборная Португалии гостила у Сербии и скатала результативную ничью (2:2). Соперники играли преимущественно забросами, после навесов пришло сразу три забитых мяча из четырех. Однако отдельное внимание стоит уделить последним минутам этого эмоционального матча. Ведь он завершился натуральным скандалом.



На второй добавленной ко второму тайму минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную за грубый фол в центре поля получил Никола Миленкович. А уже через минуту арбитры не засчитали чистый гол Криштиану Роналду. Мяч в самом деле пересёк линию ворот. Вот только проверить возможности не было, поскольку ни VAR, ни система определения гола не используются в квалификации ЧМ-2022.

ЦСКА после Гончаренко. Олич выиграет Кубок России, но не попадёт в Лигу чемпионов К чему приведёт смена коней на переправе?

Теперь португальцы должны быть только злее, так что шансов у Люксембурга ещё меньше. Неудивительно, что за их гол букмекеры дают сумасшедший коэффициент 3.15, а за победу гостей всухую скромные 1.46. Против карликового государства играет ещё и статистика личных встреч. За десять последних лет соперники успели встретиться шесть раз.



Дважды в товарищеских играх, дважды на отборе к ЧМ-2014 и ещё два раза во время квалификации к ЧЕ-2020. За это время Португалия успела забить 17 раз, а пропустила всего лишь один гол. Понятно, что в этот раз трудно ждать чего-то, кроме уверенной победы гостей, но крупного счёта не предвидится.



У португальцев свои проблемы с реализацией, а победа над крепкой сборной Ирландии наверняка придаст люксембуржцам уверенности в собственных силах. Вполне возможно, что они не забьют, но по крайней мере пропустить много не должны. А потому мы бы проверили П2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.76.

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа. Прогноз букмекеров: Цыганский король останется непобеждëнным Нас ждëт настоящая рубка, но у Фьюри всё-таки больше шансов.

При выборе ставки также стоит учесть, что поединок выпало судить российской бригаде арбитров. Наверняка после скандального эпизода с незасчитанным голом Криштиану Роналду к главному судье Сергею Иванову будет повышенное внимание. Возможно, огромного числа предупреждений мы не увидим.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Люксембург — Португалия 30 марта 2021 года

Карликовое государство принимает действующего чемпиона Европы, фаворит очевиден. Однако мы бы не стали ждать слишком много голов: у сборной Португалии свои проблемы с реализацией, а сборная Люксембурга наверняка будет воодушевлена исторической победой над крепкой Ирландией. Хозяева в последние годы заметно прибавили и просто так никого не отпускают.



Ставка: победа Португалии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.