Азербайджан — Сербия. Прогноз: сдержали Криштиану Роналду — справятся и с Тадичем

30 марта состоится матч 3-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Азербайджан — Сербия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу сербов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён экспертами в 10.00. А ставки на ничью принимаются за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Азербайджан — Сербия 30 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Азербайджан — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Азербайджан — Сербия (30.03.2021)

Во вторник в Баку состоится не самый интересный с точки зрения громкости вывески, зато важный для турнирной ситуации матч. Уже успевшая удивить сборная Азербайджана сыграет в третьем туре отборочного этапа чемпионата мира в Катаре с Сербией, стартовый свисток раздастся в 19:00 мск.

Ферстаппен может отобрать титул у Хэмилтона! В Формуле-1 снова есть интрига А еще Мазепин не так плох, как кажется.

Для хозяев эта игра станет лишь второй в отборочном цикле. Подопечные Джанни Де Бьязи начали с поражения от Португалии со счётом 0:1, после чего провели товарищеский матч с Катаром. Однако и там ничего хорошего не случилось: забили первыми, дважды пропустили, уступили (1:2).



Результаты азербайджанцев в последние два года удручают — за этот период провели 19 встреч, в которых одержали всего две победы. Над скромными Кипром и Фарерскими островами. В последних же десяти играх команда Де Бьязи забила ничтожные три мяча и абсолютно по делу считается главным аутсайдером группы А.



Что касается сербской сборной, то именно она, а не Португалия, является лидером квинтета. Обе команды набрали по четыре очка, однако разница забитых и пропущенных лучше у Сербии. Интересно, что несколько дней назад соперники провели очную встречу, которая завершилась скандалом. Судья не стал засчитывать чистый гол Криштиану Роналду в компенсированное ко второму тайму время при счёте 2:2, чем вызвал гнев звёздного форварда.

Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.

В итоге матч так и завершился вничью. Вот и получается, что именно во многом благодаря неверному решению арбитра Сербия занимает первую строчку. Впрочем, лидерство нельзя назвать в полной мере незаслуженным. Например, в первом туре подопечные Драгана Стойковича обыграли сборную Ирландии (3:2), которая знает себе цену и порой отбирает очки у фаворитов.



Да и с Португалией мальчиками для битья сербы не выглядели. А главное — показали характер, за что в конце концов и оказались вознаграждены. Пусть и столь сомнительным способом. Даже проигрывая к 35-й минуте со счётом 0:2, сербы сумели вернуться в игру и вырвать важнейшую ничью.



Стоит отметить, что в девяти из десяти последних матчей сборной Азербайджана было забито не более двух мячей. Неплохая игра в обороне была продемонстрирована и в первом туре, где им противостоял не только Криштиану Роналду, но и тот же Бруну Фернандеш, разрывающий в этом сезоне английскую Премьер-лигу. Что уж говорить, если единственный гол португальцев был забит в свои ворота защитником азербайджанцев Максимом Медведевым.

Люксембург — Португалия. Прогноз: Криштиану Роналду не напугает даже экс-игрока «Уфы» Люксембург стремительно прогрессирует, а на днях одержал историческую победу над Ирландией.

Сербы тоже редко радуют болельщиков большим количеством мячей. В десяти последних поединках команда забила 16 мячей, однако пять из них отправились в ворота сборной России, ещё три было забито в игре с Ирландией. В других матчах всё было значительно тяжелее, и далеко не факт, что аналогичная ситуация будет и в предстоящей игре. Потому проверим классический низ. Первым номером гостям играть тяжелее, а Азербайджан раскрываться не станет.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Азербайджан — Сербия 30 марта 2021 года

Азербайджан не демонстрирует выдающихся результатов, однако играть в обороне умеет. В шести последних матчах пропустил всего трижды, а целых четыре матча завершились со счётом 0:0. Вряд ли подопечные Де Бьязи рассыпятся на домашнем стадионе перед не самой стабильной сборной Сербии. В предстоящей игре всё может решить единственный гол.



Ставка 1: тотал меньше 2.5 гола за 1.79.