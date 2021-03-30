Литва — Италия. Прогноз: Роберто Манчини повторит историческое достижение Марчелло Липпи

31 марта состоится матч 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Литва — Италия. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами гостей: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех Литвы оценён коэффициентом 25.0. Ставки на ничью принимаются за 9.60.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2022 Литва — Италия 31 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Литва — Италия 31 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.56. На гол в первые 15 минут дают 2.62, на пенальти — 2.50.

Анализ и прогноз матча отборочного цикла ЧМ-2022 Литва — Италия (31.03.2021)

На дворе конец марта, на повестке дня — квалификация на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Первое в 2021 году окно для национальных команд близится к закрытию. И это прекрасно, ведь многие успели соскучиться по клубному футболу. Ждать осталось недолго.

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Два тура позади, пришло время третьего. 31 марта в Вильнюсе сборная Литвы сразится с Италией, начало — в 21:45 мск. Разница в уровне соперников очевидна, что видно в том числе по линии букмекеров. Даже на чужом поле на победу подопечных Роберто Манчини дают смешной коэффициент 1.14. И спорить с этим совсем не хочется.



Дело в том, что итальянцы — одни из немногих грандов, сумевших плавно вкатиться в отборочный цикл. Оно и понятно: национальные команды не собирались четыре месяца, а запредельная плотность клубных соревнований существенно увеличила нагрузку на ведущих футболистов, которым банально некогда было переводить дух.



Потому Франция теряет очки с Украиной, Испания не может обыграть Грецию и едва дожимает Грузию, Бельгия расходится миром с Чехией, а Португалия обыгрывает Азербайджан только благодаря автоголу. А вот Иммобиле с партнёрами в порядке — две рабочие победы из двух возможных и первое место в группе. Заданный темп потянула только Швейцария.

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Оба успеха получились удивительно спокойными и уверенными — 2:0 с Северной Ирландией, 2:0 — с Болгарией. В обоих случаях полностью владели территорией, получали преимущество ещё до перерыва. Дальше никуда не торопились, контролировали мяч и мало что позволяли соперникам. Шедевры минимализма! С учётом всех факторов — отличный промежуточный итог.



Всё это на фоне заметной ротации состава. Нынешний тренерский штаб в принципе даёт шансы абсолютно всем, почти 50 вышедших на поле футболистов за время работы Манчини взялись неслучайно. Между прочим, все четыре гола в нынешнем цикле забивали разные игроки — Локателли, Берарди, Белотти и Иммобиле. Данный факт тоже о многом говорит.



Сборная Италии вплотную подобралась к достижению времён Марчелло Липпи, при котором было 25 встреч без поражений. У Манчини уже 24. И трудно сомневаться в том, что серия продлится. Между прочим, абсолютный рекорд был установлен ещё в 30-х годах прошлого века при Витторио Поццо (30 игр). Учитывая уровень оппозиции по отборочной группе, можно замахнуться и на этот результат.

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Сборная Литвы пропустила первый тур из-за нечётного количества участников в группе. Она провела товарищескую игру с Косово, без вариантов проиграв со счётом 0:4. Дальше были гостевые 0:1 от крепкой Швейцарии. Исход достойный, хотя тут важно учитывать контекст. Строго говоря, прибалтам сильно повезло.



Хозяева забили уже на второй минуте. И продолжили безраздельно владеть преимуществом. Достаточно взглянуть на статистику. 21:4 по ударам, 9:1 по попаданиям в створ, 69:31 по проценту владения мячом, 14:3 по угловым. Говоря проще, подопечные Вальдаса Урбонаса спокойно могли пропустить четыре-пять мячей.



Соперники находятся на принципиально разных уровнях, а сборная Италии в последнее время прекрасно научилась обыгрывать тех, кого заметно превосходит в классе. Вряд ли гости станут рвать жилы и гнаться за крупным счётом. А вот добыть очередную победу им нужно, ведь Швейцария хороша, и терять очки слишком опасно. На П2 всухую дают 1.63. Если хотите коэффициент получше, подумайте о Ф2 (-1) в первом тайме за 1.95 и П2 по итогам 30 минут за 1.87.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Литва — Италия 31 марта 2021 года

На сегодня разница в уровне соперников слишком велика, чтобы говорить о реальной интриге. Сборная Италии при Роберто Манчини стабильно обыгрывает тех, кто уступает ей в классе. Гнаться за крупным счётом гостям незачем, а вот выдать сильный дебют, получить преимущество и довести дело до успеха они умеют. Ждём раннего гола и победы фаворита.



Ставка: победа Италии по итогам 30 минут за 1.87.