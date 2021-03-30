Андрей Рублёв — Марин Чилич. Прогноз: для россиянина чемпион US Open — это не проблема

В случае победы на турнире в Майами Рублёв обойдёт в рейтинге ATP самого Роджера Федерера.

31 марта Андрей Рублёв и Марин Чилич сыграют в матче четвёртого круга соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). Начало — не ранее 03:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёва. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.10, успех хорвата оценён коэффициентом 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч в Майами Андрей Рублёв — Марин Чилич 31 марта 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрея Рублёва и Марина Чилича получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 2.08, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.73. На третий сет можно поставить за 4.10.

Анализ матча турнира в Майами Андрей Рублёв — Марин Чилич (31.03.2021)

Русский финал «Мастерса» в Майами всё ближе и ближе. Карен Хачанов и Аслан Карацев завершили борьбу, зато Андрей Рублёв и Даниил Медведев уверенно шагают по турнирной сетке. В отсутствие большей части лидеров мирового тенниса именно они считаются большинством экспертов главными претендентами на титул.

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Следующим соперником Рублёва станет экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2014 Марин Чилич. Ранее пути теннисистов пересекались четырежды, в трёх случаях победителем становился россиянин. Единственный матч, оставшийся за хорватом, можно вынести за скобки. Дело в том, что случился он в далёком 2015 году.

Тогда Чилич в самом деле входил в когорту топ-игроков, а Рублёв лишь начинал свой путь в большом теннисе и не представлял реальной угрозы для элиты. Сейчас же ситуация сильно изменилась, что видно в том числе по линии букмекеров. На П1 дают скромнейший коэффициент 1.10.

В третьем круге Андрей разгромно обыграл венгра Мартона Фучовича (6:2, 6:1), причём сделал это уже в четвёртый раз за один лишь март. Реализовав матчбол, Рублёв искренне рассмеялся — неделей ранее Мартон заявил что не желает более играть с россиянином как минимум до конца года. Но вышло иначе.

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Чилич же в третьем раунде неожиданно легко одолел итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 6:4). Фаворитом встречи считался 94-й номер мирового рейтинга, однако Марин показал отличный уровень тенниса и по делу пробился в следующий круг.

В настоящее время Рублёв занимает восьмую строчку мирового рейтинга и уже по итогам Miami Open может обойти легенду тенниса Роджера Федерера. Да, для этого необходима победа в Майами, однако все возможности для достижения требуемого результата имеются. Смущает разве что потенциальный финал с Даниилом Медведевым, которого он ещё ни разу не обыгрывал. Впрочем, это не значит, что нужно заранее сдаваться.

В таких условиях Андрей явно должен показывать свой лучший теннис. Благо что в 2021 году такое происходит очень часто. Если же тенденция продолжится и в матче с Чиличем Рублёв будет хотя бы так же хорош, как в игре с Фучовичем, у хорвата попросту не останется шансов. Вторая ракетка России прекрасно подстраивается под соперников с мощной подачей и активными действиями на задней линии. Именно такой стиль проповедует Марин.

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Чилич идёт на серии из трёх побед — в последний раз такое случалось на Australian Open — 2020, а четырёх выигрышей кряду у него не бывало уже более двух лет. Вряд ли повторение такого результата случится в матче с восьмой ракеткой мира, находящейся в невероятной форме.

Найти достойный вариант сложно, поскольку букмекеры считают хорвата явным аутсайдером. Возьмём победу Рублёва с форой по геймам. На сегодня это теннисисты разного уровня, особых проблем у россиянина возникнуть не должно.

Ставки на матч турнира в Майами Андрей Рублёв — Марин Чилич 31 марта 2021 года

Девять из десяти последних побед Рублёва были одержаны в двух партиях. В том, что Чилич сможет вырвать у россиянина хотя бы сет, сомневаются не только букмекеры. На приёме хорвату придётся очень туго, а ведь со стабильностью в последнее время у него огромные проблемы. Кажется, Андрей одержит очередную победу в двух партиях и сделает ещё один шаг к финалу Miami Open.

Прогноз: победа Рублёва с форой (-4.5) за 1.61.