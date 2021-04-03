«Урал» — «Арсенал». Прогноз: Погребняк и Бикфалви не позволят Парфёнову поднять голову

4 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех туляков оценён экспертами в 3.50. А ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Арсенал» 4 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Урал» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Арсенал» Тула (04.04.2021)

Первое международное окно 2021 года благополучно завершилось, но скучать некогда. Европейские чемпионаты всё ближе и ближе к финишной прямой, а в еврокубках в самом разгаре стадия плей-офф. И куда же без родной Российской Премьер-Лиги, которая встречает 24-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по семь игр.

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Программа 24-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 4 апреля, тремя поединками. В самом раннем из них на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» примет тульский «Арсенал», начало — в 14:00 мск. Зимний перерыв по-разному отразился на клубах: у одного с результатами всё не так плохо, а другому нужно прибавлять. И как можно скорее.



Екатеринбуржцы, к слову, в 23-м туре потерпели первое поражение за шесть последних игр в РПЛ. Перед самой международной паузой на выезде натерпелись от московского «Спартака» (1:5), красно-белые оказались лучше во всех компонентах. Справедливости ради, у гостей совсем не впечатлил вратарь Иван Коновалов, который имел шансы выручить в паре эпизодов.



Зато в других трёх играх первенства в 2021 году подопечные Юрия Матвеева набрали пять из девяти возможных очков. Сперва скатали ничьи с «Краснодаром» (2:2) и «Уфой» (0:0), а затем обыграли «Ротор» со счётом 1:0. Ярославу Годзюру пока удаётся компенсировать досрочное завершение аренды Ильи Помазуна. Коновалов имел удачные отрезки в Казани, но в Екатеринбурге старт определённо не задался.

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Любопытно, что поражение от «Спартака» стало для «Урала» лишь вторым в чемпионате России за пять с половиной месяцев с учётом зимнего перерыва. Однако небольшое количество побед не даёт клубу закрепиться в верхней части турнирной таблицы. После 23-го тура у него в активе 26 очков и 12-е место, отрыв от зоны стыков составляет восемь пунктов.



Впрочем, есть отличная возможность набрать очки уже в ближайшее время. И окончательно обезопасить себя от лишних проблем. В соперниках тульский «Арсенал», который в нынешнем сезоне выглядит непривычно вяло. В семи предыдущих турах РПЛ всего одна сенсационная победа над ЦСКА на своём поле. И целых шесть поражений всухую с общим счётом 0:12!



Разумеется, с такой формой далеко не уедешь, а потому подопечные Дмитрия Парфёнова ожидаемо зависли в зоне стыковых поединков, набрав только 17 очков. Отрыв от зоны вылета и ближайшего преследователя составляет всего три пункта, а до безопасной 12-й строчки не хватает сразу девяти. Только победа оставит реальные шансы забраться повыше.

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При этом туляки имеют чудовищные проблемы в гостях. В нынешнем сезоне они успели совершить 12 выездов, проиграв в 11 из них и забив лишь пять мячей. Много голов ждать не придётся и в этот раз. Всё же «Урал» не так часто пропускает на своём поле: на данный момент девять пропущенных мячей в десяти домашних играх. Для представителя нижней части таблицы результат крепкий.



Не ждём голевого парада и от самих екатеринбуржцев, опытные Павел Погребняк и Эрик Бикфалви разгромами до сих пор не радовали. Однако, на наш взгляд, у них есть отличная возможность как минимум не проиграть в предстоящем поединке. Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.05. Ждём чего-то в духе 1:0 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Арсенал» 4 апреля 2021 года

К возобновлению первенства после международной паузы соперники подходят в различном состоянии. «Урал» в 12 последних турах проиграл всего два раза, а «Арсенал» сумел добыть всего одно очко за 12 выездных игр РПЛ. Много голов не ждём, результативность у обеих сторон хромает, но хозяева без очков остаться, на наш взгляд, не должны. Возвращение Парфёнова в Екатеринбург победой не ознаменуется.



Ставка: «Урал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.