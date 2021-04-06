«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев уволил Мусаева, а теперь хочет в полуфинал Кубка России

7 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Уфа». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех уфимцев оценён экспертами в 8.10. А ставки на ничью принимаются за 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Уфа» 7 апреля 2021 года
Букмекеры считают, что матч четвертьфинала Кубка России «Ахмат» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.
Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка России «Ахмат» Грозный — «Уфа» (07.04.2021)
На дворе апрель, первое международное окно 2021 года благополучно захлопнулось. В строй вернулись европейские чемпионаты, на подходе еврокубковые соревнования. Пока в середине недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы начнутся битвы за места в полуфиналах, в ряде первенств пройдут кубковые и перенесённые встречи.
Россия — не исключение. На среду, 7 апреля, запланировано сразу два поединка четвертьфинала Кубка России, оба стартуют в 19:00 мск. В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» местный «Ахмат» примет «Уфу». Уфимцам посчастливилось пройти «Урал» на прошлой стадии, но теперь их ждёт более серьёзное испытание.
«Ахмат» сумел сохранить запал, с которым уходил на международную паузу. Тогда в последнем перед перерывом матче дома удалось обыграть тульский «Арсенал» (2:0). Конечно, у соперника в текущем сезоне жуткие проблемы с выездами, но хозяева смотрелись очень уверенно, довольно бережно относились к имевшимся моментам и по делу взяли три очка.
А в прошлом туре подопечные Андрея Талалаева умудрились камня на камне не оставить от «Краснодара», да ещё и в гостях — 5:0. Нанесли 19 ударов за 90 минут, хотя владели мячом всего 32 процента игрового времени. Героем стал вышедший на замену Бернард Бериша. А главный тренер «быков» Мурад Мусаев после финального свистка подал в отставку.
Положение в турнирной таблице чемпионата России, правда, у команды из Грозного не самое приятное. После 24-го тура в активе всего 32 очка и 11-я строчка. Но отрыв даже от зоны стыковых матчей приличный — 14 пунктов. Однако и на борьбу за еврокубковые места можно не рассчитывать, дистанция до топ-7 первенства составляет восемь очков. Спокойный финиш в серединке неизбежен.
Зато в Кубке России подопечные Андрея Талалаева пошуметь способны. Больше того — с учётом ситуации логично бросить все силы именно на этот турнир. Благо что соперник совсем не впечатляет. У «Уфы» в нынешнем сезоне серьёзные трудности. Зона вылета РПЛ, всего 14 очков и отставание от безопасной 12-й позиции 15 пунктов. Даже за зону стыков будет непросто зацепиться: до тульского «Арсенала» три очка, а до «Ротора» — четыре.
И это всё на фоне кошмарных результатов. За семь последних туров первенства уфимцы набрали всего одно очко, забив при этом один гол, а пропустив 12. Понятно, что руководство клуба перспектива вылета устраивать не могла. Рашид Рахимов в минувшие выходные подал в отставку.
Стоит также обратить внимание и на игру башкирской команды на выезде. Хуже в гостях играют только два клуба РПЛ — «Тамбов» и «Арсенал». А потому роль фаворита эксперты вручили «Ахмату» оправданно. За грозненцев играет ещё и статистика личных встреч, причём перевес тут в самом деле солидный.
В шести последних играх у них пять побед, три из которых дома. А при таких раскладах вполне можно подумать над победой хозяев с форой (-1) за коэффициент 1.96. Проблемы с тренером и результатами вряд ли помогут уфимцам показать достойный футбол, а «Ахмат» умеет играть агрессивно в атаке. Крупная победа в минувшем туре только добавит энергии и уверенности.
Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Уфа» 7 апреля 2021 года
«Ахмат» уничтожил «Краснодар» в чемпионате России, получил заряд уверенности и к кубковому поединку наверняка подойдёт в отличном состоянии. А у «Уфы» сплошные проблемы: от кошмарной формы до отставки главного тренера. Не ждём ничего от уфимцев в предстоящем матче. Благо что с грозненцами они и в более удачные годы играли плохо.
Ставка: победа «Ахмата» с форой (-1) за 1.97.
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