«Арсенал» — «Краснодар». Прогноз: Гончаренко поможет Галицкому забыть о Мусаеве

11 апреля состоится матч 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 4.45. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Арсенал» — «Краснодар» 11 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.93, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» (11.04.2021)

После первой международной паузы в 2021 году в российском футболе успели провести полный тур и даже определиться с полуфиналистами Кубка России. Финиш сезона всё ближе, а потому времени на исправление ситуации у участников первенствп практически не остаётся. Цена каждой следующей игры повышается.

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Программа 25-го тура Российской Премьер-Лиги продолжится в воскресенье, 11 апреля, четырьмя матчами. Наиболее ранний стартует в 14:00 мск в Туле. Местный «Арсенал» сразится с «Краснодаром». Основная интрига очевидна: это будет первая игра «быков» после смены главного тренера. Что ж, тем интереснее.



Клуб несколько раз выражал поддержку Мурада Мусаеву и официально заявлял, что тот доработает до завершения сезона. Однако неделю назад специалист сам подал в отставку. Она была принята, а поиск нового наставника завершился быстро. Имя сюрпризом не стало, о назначении Виктора Гончаренко в СМИ сообщали ещё когда тот работал в ЦСКА. Так и вышло.



Решение Мусаева легко понять. Вторая часть сезона оборачивается провалом. Ещё до конца февраля успели вылететь из двух турниров. В Лиге Европы дважды уступили загребскому «Динамо» в 1/16 финала, а в Кубке России не смогли совладать с «Сочи». Вроде бы календарь разгрузился и ничто не мешало взяться за исправление ситуации в РПЛ. Однако время шло, а проблем становилось только больше.

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Всего одна победа в пяти турах после возобновления чемпионата России. Да и та над голодным «Тамбовом» (4:0), который весной попадает в скандалы даже чаще, чем забивает голы. Больше похвастать нечем, хотя календарь казался вполне рабочим. 2:2 с «Уралом», жуткие 1:6 от «Спартака» и 2:3 с «Динамо». Как оказалось, это было только начало.



Последней каплей стало безвольное поражение со счётом 0:5 от грозненского «Ахмата» на своём поле. И вот что получается на момент прихода Виктора Гончаренко: десятое место в турнирной таблице РПЛ, 34 очка в активе. О зоне вылета и стыков, естественно, можно не беспокоиться, хотя это слабое утешение. Уровень амбиций был принципиально иным.



Шансы на попадание в еврокубки сохраняются, но довольно призрачные. Девять очков до идущего четвёртым ЦСКА, восемь — до замыкающего топ-5 «Динамо». Плотность высокая, претендентов много. То есть нужно без раскачки выдавать солидную победную серию и надеяться на массовые осечки конкурентов. Календарь очень сложный, потому верится в такой расклад с трудом.

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Строго говоря, остался один представитель нижней части таблицы. И это как раз «Арсенал». Потому расклад для «Краснодара» прост: только победа оставит хоть сколько-нибудь реальные шансы на еврокубки. То есть никаких проблем с мотивацией возникнуть не должно, а разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает.



Туляки бьются за выживание: 14-е место в чемпионате России, 17 очков. Избежать стыков точно не удастся, до безопасной 12-й позиции не хватает 12 баллов. Остаётся только смотреть вниз: «Уфа» находится в трёх очках, «Тамбов» — в четырёх. Кое-какой запас имеется, но не более того. А самое главное — результаты по-прежнему печальные. Так можно и до ФНЛ докатиться.



Ещё один аргумент в пользу гостей — время на восстановление. Они готовились в недельном цикле, а вот хозяева в четверг провели тяжелейшие 90 минут в Кубке России, где уступили ЦСКА (1:2). Почти весь второй тайм провели в меньшинстве, что заметно увеличило нагрузку на футболистов. А ведь играли в оптимальном составе.

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Времени на восстановление фактически не имели, а скамейка у Дмитрия Парфёнова довольно короткая. Показать цельный футбол на таком фоне сложно. У южан же, как кажется, многое не получалось из-за плохого эмоционального состояния. Смена тренера должна взбодрить игроков. Защита у «Арсенала» слабая, уровень исполнителей ниже.



Потому логичнее отталкиваться от гостей. На П2 дают крепкий коэффициент 1.84, можно даже рассмотреть Ф2 (-1) за 2.61. Альтернатива — ИТБ 1.5 гола «Краснодара» за 1.88. Ждём чего-то в духе 1:2 или 0:2.

Прогноз и ставки на матч 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Краснодар» 11 апреля 2021 года

«Краснодар» сменил главного тренера: Мурад Мусаев подал в отставку, Виктор Гончаренко приступил к работе. Шансы на попадание в еврокубки малы, но выиграть в Туле точно по силам. Состав у гостей мощнее, а главное — они готовились в недельном цикле, тогда как «Арсенал» провёл тяжелейшие 90 минут в четверг. Сил и энергии на всю встречу тулякам вряд ли хватит, а вот южане наверняка приободрятся после изменений в тренерском штабе.



Ставка: победа «Краснодара» за 1.84.