«Сочи» — ЦСКА. Прогноз: Заболотный проверит, готов ли Ивица Олич к еврокубкам

18 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА 18 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Сочи» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата России «Сочи» — ЦСКА (18.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Это значит, что ведущие чемпионаты потихоньку выходят на финишную прямую, а еврокубки добрались до решающих стадий. Российская Премьер-Лига — не исключение, на носу 26-й тур. Конец сезона близко, участникам осталось провести всего по пять матчей.

«Шахтёр» — «Динамо» Киев. Прогноз: Луческу добьёт свой бывший клуб. Путь к титулу открыт Судьба титула УПЛ может решиться уже в ближайшую субботу. Киевляне на грани триумфа.

Программа 26-го тура чемпионата России завершится в воскресенье, 18 апреля, сразу четырьмя поединками. Отдельное внимание стоит обратить на игру «Сочи» и ЦСКА, которая стартует в 16:30 мск и пройдёт на стадионе «Фишт». Соперники находятся в верхней части турнирной таблицы и по-прежнему продолжают борьбу за место в еврокубках.



Сочинцы, например, после 25-го тура идут на седьмом месте, набрав 40 очков. Ближайших преследователей двое: «Химки» и «Ростов» находятся в двух и трёх пунктах соответственно. А вот дистанция до четвёрки лучших составляет шесть пунктов. Шансы забраться выше ещё сохраняются, но конкуренция тут солидная.



Да и форма у «барсов» в последнее время вызывает подозрения. В пяти предыдущих играх во всех турнирах одержали только одну победу над несчастным «Тамбовом» (5:0), а в других четырёх случаях потерпели четыре поражения с общим счётом 3:9. С розыгрышем Кубка России тоже пришлось распрощаться.

«Локомотив» — «Ростов». Прогноз: Лига чемпионов ждёт Николича и Смолова Помешает ли железнодорожникам скандальная дисквалификация Маринато Гильерме?

В прошлом туре подопечные Владимира Федотова, который должен вернуться после болезни как раз к игре с ЦСКА, под руководством помощника Олега Фоменко на своём поле уступила санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 1:2. Вокруг перспектив сочинцев в данном противостоянии ходит много разговоров, но отметим, что открыли счёт именно хозяева.



Любопытно, что это поражение стало первым домашним в чемпионате России для футбольного клуба «Сочи». До этого он держался без неудач, нередко обеспечивая гостей серьёзными проблемами. Но здесь приходится говорить о плохой форме хозяев. Ошибок в обороне стало больше, а после травмы Джанаева рассчитывать на постоянные спасения вратарей не приходится.



Под руководством Ивицы Олича ЦСКА успел провести три игры: две в РПЛ и одну в Кубке России. Из четвертьфинала Кубка России выбили тульский «Арсенал» (волевые 2:1), а в РПЛ без заметных проблем обыграли «Тамбов» (2:1) и «Ротор» (2:0). В последнем случае за 90 минут нанесли 25 ударов по воротам.

«Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиоле даже требла мало! Пеп идёт за квадруплом В пяти предыдущих встречах «Челси» лишь раз обыграл «Ман Сити». Повлияет ли приход Тухеля?

Конечно, уровень противников не такой серьёзный, но самое главное сделано. В полуфинале Кубка страны армейцы встретятся с «Локомотивом», а в Российской Премьер-Лиге набраны важнейшие шесть очков. Сейчас команда замыкает четвёрку лучших, отставая от зоны Лиги чемпионов на один пункт.



Дальше Олича ждёт уже настоящая проверка на прочность. На наш взгляд, в такой ситуации можно посмотреть на ставку «обе забьют» за коэффициент 1.87. Красно-синие набрали хорошую форму, находятся в отличном настроении и потому справедливо считаются фаворитами.



Однако сочинцы на своём поле не дают спокойно дышать никому и умеют забивать. Да и гости недавно лишились центрального защитника Хёрдура Магнуссона, а юному Вадиму Карпову на втором этаже может быть трудно с габаритным Антоном Заболотным. Словом, тихо у ворот Игоря Акинфеева точно не будет.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Сочи» — ЦСКА 18 апреля 2021 года

ЦСКА при Оличе пока идёт без ошибок: набрал все шесть возможных очков в РПЛ и вышел в полуфинал Кубка России. У «Сочи» результаты в последнее время хромают, но забивать на своём поле команда умеет. Возвращение Владимира Федотова после болезни пойдёт только на пользу. Так что ждём обоюдоострую игру.



Ставка: обе забьют за 1.87.