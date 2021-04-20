«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз: Моуринью уволен, Кейн травмирован. Лондонцы обречены

На что способен «Тоттенхэм» без Жозе Моуринью и Гарри Кейна? Вряд ли на что-то серьёзное.

21 апреля состоится перенесённый матч 29-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 4.45. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 21 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.70.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» (21.04.2021)

В среду, 21 апреля, состоится перенесённый матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Лондонцы даже без Жозе Моуринью продолжают бороться за попадание в топ-4 по итогам сезона.

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19 апреля португальский специалист и двукратный победитель Лиги чемпионов был уволен из «Тоттенхэма». Откровенно говоря, поводы расстаться с Моуринью имелись, однако мало кто мог представить, что с португальцем попрощаются так резко. Обязанности главного тренера исполнит бывший игрок клуба Райан Мэйсон, которому лишь ближайшим летом исполнится 30 лет.



Стоит отметить, что «шпоры» находятся в такой ситуации, что отбыть номер у Мэйсона не получится. За шесть туров до конца чемпионата лондонцы отстают от заветного топ-4 на пять очков — в таких условиях нужно брать игру за игрой. Потому что вопросов по Суперлиге пока хватает.



В шести последних матчах во всех турнирах «шпоры» одержали всего одну победу. Апрель подходит к концу, а побед во втором месяце весны у Моуринью так и не появилось — две ничьих с «Ньюкаслом» и «Эвертоном», а также домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3.

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Ещё одной причиной ухода Моуринью называют отказ португальского специалиста выводить команду на тренировку после появления информации о вступлении «Тоттенхэма» в европейскую Суперлигу. Впрочем, это уже не так важно.



Не сказать что и у «Саутгемптона» дела идут значительно лучше. В 10 последних матчах «святые» одержали всего три победы при шести поражениях и одном ничейном результате. После суперволевой победы над «Бёрнли» (3:2) последовало позорное поражение от «Вест Бромвич Альбион» (0:3), а уже в минувшее воскресенье уступили «Лестеру» в полуфинале Кубка Англии (0:1).



Первая же проблема, с которой столкнётся Райан Мэйсон, является для всего нынешнего «Тоттенхэма» фундаментальной. Очередную травму получил Гарри Кейн — ключевой исполнитель. Через него строится вся игра команды в атаке. Гарри — единственная кадровая потеря, но этого вполне достаточно для провала.

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Взять хотя бы двухнедельный период в середине зимы, когда Кейн получил аналогичную травму — в двух встречах без него «Тоттенхэм» не забил ни одного мяча, по разу пропустив от «Челси» и «Брайтона». С тех пор Кейн провёл 16 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами — сложно переоценить его значимость.



У «Саутгемптона», который в начале весны страдал от настоящей эпидемии травм, к концу апреля в состав вернулись практически все ключевые исполнители. С «Тоттенхэмом» не сможет сыграть лишь Ориоль Ромеу. В общем, ждём довольно вязкой игры, в которой вряд ли увидим больше двух мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» 21 апреля 2021 года

Учитывая смену всего тренерского штаба «Тоттенхэма», было бы даже логично сделать ставку на хозяев. Впрочем, сможет ли «Тоттенхэм» без Кейна сыграть лучше, чем с ним? Сомнительно. В таких условиях лучше задуматься о ставке на тотал. Не самый высокий тотал.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.13.