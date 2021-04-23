«Вест Хэм» — «Челси». Прогноз: кто остановит ошеломительного Лингарда? Может, Тухель?

24 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «Вест Хэма» оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» 24 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (24.04.2021)

Центральным матчем 33-го тура английской Премьер-лиги станет встреча «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Нас ожидает, возможно, ключевая игра концовки всего чемпионата, в которой может определиться обладатель одной из путёвок в Лигу чемпионов от Англии.

«Тамбов» — «Локомотив». Прогноз: Николич, Чорлука и Смолов приберегут силы на «Зенит» На неделе железнодорожники провели тяжелейшую игру в Кубке России против ЦСКА.

Как известно, из АПЛ в Лигу чемпионов пробиваются четыре команды. После 32 туров «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея 55 очков. И опережает «Вест Хэм» лишь по дополнительным показателям. «Молотобойцы» идут пятыми, а значит, победа над прямым конкурентом им просто необходима.



Впрочем, не только «Вест Хэм» и «Челси» бьются за топ-4. На расстоянии вытянутой руки от них находятся «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Каждый из этих клубов всё ещё надеется попасть в Лигу чемпионов. То есть ничья тут вряд ли устроит одну из сторон.



Оба клуба имели все шансы оторваться от преследователей в минувшем туре. После потерь очков «Ливерпулем» и «Эвертоном» лондонским командам были необходимы победы. На деле же «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» (0:0), а «Вест Хэм» и вовсе сенсационно проиграл «Ньюкаслу» (2:3).

«Спартак» — ЦСКА. Прогноз букмекеров: Тедеско отцепит Олича от борьбы за медали У красно-белых больше шансов прервать серию неудач. Так считают букмекеры.

Встреча первого круга между «Челси» и «Вест Хэмом» состоялась в конце декабря. Подопечные Дэвида Мойеса уже тогда считались серьёзной силой, тогда как «Челси» играл крайне неубедительно. Фрэнк Лэмпард доживал свои последние дни в клубе. Тем не менее «пенсионеры» не заметили сопротивления и выиграли разгромно — 3:0.



Накануне важнейшего матча «Вест Хэм» испытывает существенные кадровые трудности — на поле не появятся Майкл Антонио, Деклан Райс и Крэйг Доусон. Под вопросом участие Артура Масуаку и Аарона Кресуэлла. Всё это важные игроки основного состава. У «Челси» потерь существенно меньше — партнёрам не помогут Матео Ковачич и Тьягу Силва.



К счастью для «Вест Хэма», с приходом в команду Джесси Лингарда именно экс-футболист «Манчестер Юнайтед» взял на себя роль главного голеадора. В 10 матчах он отметился уже девятью забитыми мячами. Эффективность удивительная.

«Зенит» — «Ротор». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун идут за досрочным чемпионством Волгоградский «Ротор» не забивал в чемпионате России с конца февраля. ФНЛ всё ближе.

Есть козырь и в рукаве Томаса Тухеля. 22-летний Мэйсон Маунт несколько поменял свою роль на поле и стал играть ближе к воротам. Это сразу же дало результат — хавбек практически каждый матч отмечается результативным действием и является главным мотором команды в концовке сезона.

Возьмём победу гостей с коэффициентом 1.82. Синие при Томасе Тухеля классно проводят важные встречи и исправно добиваются результата. Тем более состав близок к оптимальному, а вот сопернику придётся латать дыры.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» 24 апреля 2021 года

Игра за шесть очков. Синие разгромили соперника в первом круге, хотя на тот момент находились не в лучшем состоянии. С приходом в команду Томаса Тухеля «Челси» стал ещё сильнее, а значит и «Вест Хэму» будет тяжелее. К тому же реализовать все планы Дэвиду Мойесу могут помешать травмы лидеров. Возьмём победу гостей.



Ставка: победа «Челси» за 1.82.