«Астон Вилла» — «МЮ». Прогноз: Бруну Фернандеш и Погба не отдадут второе место в АПЛ

В этом сезоне чемпионата Англии манкунианцы до сих пор ни разу не проиграли в гостях.

9 мая 2021 года состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 16:05 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Успех бирмингемцев оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.96.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Ман Юнайтед» 9 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.27. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 35-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» (09.05.2021)

На дворе расцветает последний месяц весны. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в еврокубках определились финалисты. Май подарит массу интересных встреч. Например, английская Премьер-лига встречает 35-й тур, до конца сезона осталось провести по четыре-пять игр.

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Программа 35-го тура чемпионата Англии продолжится в воскресенье, 9 мая, сразу четырьмя поединками. В Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» местная «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед». В начале января вторая вспышка коронавируса изрядно попортила бирмингемцам всю картину.



До этого они даже прочно держались в еврокубковой зоне, а сейчас могут довольствоваться лишь десятым местом. В активе 48 очков. У ближайшего преследователя — «Лидса» — всего на один пункт меньше, а дистанция до пятёрки лучших первенства составляет ровно десять. Теперь рассчитывать на многое не приходится.



Зато финиш в верхней части турнирной таблицы АПЛ будет явно лучше, чем борьба за выживание, как это было в прошлом сезоне. Так что опускать руки пока рано, сезон ещё можно закончить на высокой ноте. Хотя форму по-прежнему назвать стабильной трудно. За последний месяц «львы» одержали лишь две победы.

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Обыграть удалось только «Фулхэм» (3:1) в 30-м туре и «Эвертон» (2:1) — в предыдущем. Зато видны следы былой результативности. За пять предыдущих туров в чемпионате Англии команда Дина Смита забила девять мячей, то есть почти по два в среднем за матч. Хотя среди соперников были и «Ливерпуль» (1:2) с «Ман Сити» (1:2).



У гостей результаты гораздо лучше. Только в прошлом туре с крепким «Лидсом» они прервали победную серию, состоявшую из пяти игр. Встреча завершилась безголевой ничьей, хотя манкунианцы смотрелись местами даже интереснее и вполне могли наиграть на гол. Впрочем, это не настолько критично.



В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» по-прежнему занимают вторую строчку, сейчас в активе 67 очков. Пепа Гвардиолу и его банду, скорее всего, уже не догнать, ведь отставание составляет 13 пунктов. Зато отрыв от идущего пятым «Вест Хэма» составляет девять пунктов, шансы на место в Лиге чемпионов крайне высоки.

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При этом подопечные Уле-Гуннара Сульшера успевают ещё и на европейской арене пошуметь. За десять прошедших дней они дважды обыграли итальянскую «Рому», а общий счёт противостояния составил 8:5. Впереди ждёт финал Лиги Европы против испанского «Вильярреала» во главе с Унаи Эмери.



Понятно, что в поединке с «Астон Виллой» манкунианцы будут фаворитами. Крепкие результаты плюс статистика выездных игр — два убойных аргумента. Дело в том, что они до сих пор не проиграли в гостях в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. В 17 выездах десять побед и семь ничейных результатов при трёх десятках голов.



Однако дать бой бирмингемцы способны, о чём говорят 26 забитых мячей в 16 домашних играх. А потому, на наш взгляд, стоит проверить комбинированную ставку «Х2 и обе забьют» за коэффициент 2.05. Потрепать нервы яркая атака хозяев может, но без очков гости вряд ли останутся. Что-то в духе 1:1 или 1:2 вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «МЮ» 9 мая 2021 года

«Манчестер Юнайтед» шумит на всех фронтах. Сохраняет отличные шансы на место в Лиге чемпионов и на днях вышел в финал Лиги Европы. Несомненно, яркая атака «Астон Виллы» может доставить серьёзные неприятности, но без очков манкунианцы из Бирмингема вряд ли уедут.



Ставка: «МЮ» не проиграет и обе забьют за 2.05.