«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Олич выиграет в дерби, но хватит ли этого для еврокубков?

16 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА 16 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА (16.05.2021)

Тяжелейший посткоронавирусный сезон близится к завершению, однако почти во всех ведущих чемпионатах с интригой проблем нет. К счастью, кое-какие вопросы по итоговому положению в турнирной таблице остаются и в Российской Премьер-Лиге. Основные — места в еврокубках и второй неудачник сезона.

«Локомотив» — «Урал». Прогноз: Николич, Смолов и Крыховяк готовы к ошибке «Спартака» У «Локо» есть шансы даже на Лигу чемпионов, но красно-белые должны проиграть в Грозном.

Все матчи последнего тура чемпионата России традиционно пройдут в один день — воскресенье, 16 мая. И стартуют в 14:00 мск. Конечно, столичное дерби между «Динамо» и ЦСКА выделяется на общем фоне. Пусть даже реальную турнирную мотивацию сохраняет только одна из сторон.



С точки зрения турнирного положения очки гораздо нужнее ЦСКА. Армейцы борются за попадание в зону еврокубков — отставание от «Рубина» и «Сочи» составляет два очка. Таким образом, ЦСКА надо побеждать и надеяться на осечку хотя бы одного конкурента.



ЦСКА необходимо сыграть в свою игру. Да, «Рубин» вряд ли проиграет на своём поле скромному «Ротору». Зато у сочинцев соперник посерьёзнее — подопечные Владимира Федотова сыграют с «Химками». Те не имеют мотивации, но ниже определённой планки не опускаются.

«Ахмат» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Промес подарят красно-белым Лигу чемпионов! В восьми из десяти последних очных встреч забивалось как минимум три гола.

Очная встреча первого круга состоялась ещё в середине октября — победу со счётом 3:1 праздновали одержали красно-синие. Владея преимуществом на протяжении практически всего матча, забивать армейцы начали лишь во втором тайме. Отличились Кучаев, Дивеев и Эджуке.



Оба клуба испытывают немало кадровых проблем. В составе ЦСКА на поле точно не выйдут Хёрдур Магнуссон и Бактиёр Зайнутдинов, а участие Николы Влашича находится под вопросом. А Сандро Шварц не сможет рассчитывать как минимум на дисквалифицированного Ивана Ордеца. А может, и на Антона Шунина, который провёл лишь одну тренировку после травмы.



Нельзя не отметить заметно ухудшившиеся результаты «Динамо» в концовке сезона. В трёх последних турах Российской Премьер-Лиги команда набрала всего одно очко (ничья с «Локомотивом»), но это ещё не самое страшное. А вот полное отсутствие голов — это уже серьёзно. И ведь моменты имелись, но с реализацией совсем грустно.

Овечкин и Малкин останутся без Кубка Стэнли. А кто фаворит? Аварийный сезон входит в самую интересную свою часть.

В то же время чёрная полоса ЦСКА, как кажется, осталась позади — победа над «Краснодаром» в прошлом туре и боевые 1:1 с «Уфой» неделей ранее. Возьмём победу красно-синих, коэффициент очень хорош. Разница в мотивации наверняка скажется.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА 16 мая 2021 года

Далеко не лучшее состояние «Динамо» и крайняя нужда ЦСКА в набранных очках говорят о том, что именно армейцы будут диктовать условия на поле. Если Влашич всё же появится, «Динамо» будет ещё тяжелее. Как бы то ни было, огромное желание игроков ЦСКА должно перевесить любой другой аргумент в пользу «Динамо».



Ставка: победа ЦСКА за 2.37.