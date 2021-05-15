«Ахмат» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Промес подарят красно-белым Лигу чемпионов!

16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех грозненцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» 16 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (16.05.2021)

Первый посткоронавирусный футбольный сезон подходит к концу. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже на финишной прямой, в еврокубках участники в ожидании финальных встреч. Российская Премьер-Лига не стоит в сторонке, а триумфально встречает заключительный тур. На нашу радость, интрига вполне себе сохраняется.

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Программа 30-го тура чемпионата России запланирована на воскресенье, 16 мая. Все восемь поединков по традиции пройдут в один день, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» местный «Ахмат» будет принимать московский «Спартак». Гостям, в отличие от хозяев, очки нужны позарез.



Дело в том, что перед последнем туром РПЛ красно-белые идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 56 очков. Чемпионская гонка «Зениту» давно проиграна, остаётся только оборонять достигнутый результат. Серебряные медали — тоже хорошо. Особенно с учётом того, что они выводят в квалификацию Лиги чемпионов.



Причём для этого достаточно просто не проиграть грозненцам. Хватит и одного балла, поскольку отрыв от ближайшего преследователя — столичного «Локомотива» — составляет три пункта. Красно-белые лишь в том случае опустятся вниз, если сами проиграют, а в параллельном матче железнодорожники обыграют «Урал». Ведь по очным встречам преимущество у оппонента.

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А для того, чтобы с чувством выполненного долга уйти в отпуск, у подопечных Доменико Тедеско есть все данные. После досадных поражений от «Локомотива» (0:2) и «Уфы» (0:3) одержаны три победы подряд, пусть местами и откровенно везло. То есть с формой проблем нет. Одолели в дерби ЦСКА (1:0), увезли три очка из Тулы от «Арсенала» (2:1), а затем вырвали победу у «Химок» (2:1).



«Ахмат», который ярко провёл первый круг, впоследствии часто терял очки. Из-за этого навязать борьбу за еврокубки (и даже место в верхней части таблицы) не вышло. После 29 матчей в копилке 39 баллов и десятое место. Отставание даже от идущего девятым «Ростова» составляет четыре пункта. Зато отрыв от зоны стыков — 16.



При этом с середины второго круга вновь вернулись победы. Стоит отметить, что в семи предыдущих турах грозненцы одержали четыре победы и скатали одну ничью, что весьма неплохо. Соперники, здесь, конечно, были далеко не все крепкие (четверо аутсайдеров, например, в полном составе). Но 14 забитых голов — вполне себе повод для гордости.

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Разумеется, «Спартак» выглядит фаворитом. Тут за него ещё и статистика личных встреч играет: в десяти последних случаях восемь побед. Однако обеспечить веселье задорной команде Андрея Талалаева по силам. Особенно на своём поле. Любопытно, что за 14 домашних игр в нынешнем сезоне она забила 21 гол, одержав семь побед.



Красно-белые же в последнее время часто пропускают. Вероятно, что и в этот раз им придётся попотеть. Мы бы проверили классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.83. На нашей стороне и статистика последних очных противостояний, и статистика обоих клубов в последних выступлениях в РПЛ. Можно взять классические «обе забьют», но шансы на проход сопоставимы, а коэффициент ниже.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» 16 мая 2021 года

«Спартак» находится в шаге от Лиги чемпионов, для выхода в главный европейский турнир достаточно просто не проиграть в Грозном. При этом на стороне красно-белых и статистика личных встреч, и хорошая форма. Но так ли спокойно всё пройдёт? Едва ли! «Ахмату» Андрея Талалаева вполне по силам обеспечить веселье. Ждём как минимум трёх мячей. И драмы, разумеется.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.