«Барселона» — «Сельта». Прогноз: Лионелю Месси и Куману придётся забыть о титуле

16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Сельты» оценён экспертами в 10.50. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Сельта» 16 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» (16.05.2021)

Невероятная развязка чемпионата Испании сезона-2020/2021 близится к своей кульминации. До завершения сезона остаётся два тура, однако ни имя чемпиона, ни ситуация в тройке лидеров по-прежнему не ясна. Воскресные матчи 37-го тура должны дать хотя бы часть ответов на все эти вопросы.

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Напряжённая ситуация в турнирной таблице Примеры уже стала привычной. Лидирующий мадридский «Атлетико» в 36 турах набрал 80 очков, тогда как «Реал» имеет на два пункта меньше. У «Барсы» 76 очков при таком же количестве сыгранных матчей. То есть по итогам 37-го тура каталонцы могут лишиться шансов на титул даже в случае победы.



Очередным соперником «Барселоны» станет «Сельта», существенно прибавившая весной. Подопечные Эдуардо Коудета располагаются на восьмой строчке, имея четыре победы в четырёх последних турах Ла Лиги. Забавно, что клубу из Виго особо не нужны эти победы, ведь даже шансы на попадание в Лигу конференций скромны. Основная надежда — на успех «Вильярреала» в финале Лиги Европы.



Каталонцы допускают в концовке сезона слишком много ошибок. В пяти последних турах у «Барсы» всего две победы при поражении от «Гранады» и ничейных результатах с «Атлетико» и «Леванте». Не стоит забывать и о проигрыше мадридскому «Реалу», который случился в апреле. Именно ужасные результаты в апреле и первой половине мая не позволили подопечным Кумана завоевать чемпионство.

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Среди всех проблем особенно выделяется игра в обороне — «блаугранас» пропускают в пяти из шести последних матчей Ла Лиги. При этом лишь в четырёх из 10 предыдущих очных встреч с «Сельтой» каталонцам удалось удержать свои ворота на замке. Учитывая классную текущую игровую форму коллектива из Виго, вполне вероятно, что и в 37-м туре чемпионата «Барса» испытает серьёзные проблемы.



Как мы понимаем из турнирной таблицы, «Барселона» после всех своих осечек имеет лишь иллюзорные шансы на чемпионство. Для этого нужны не только собственные две победы, но и серьёзные потери очков со стороны конкурентов — «Реал» должен проиграть как минимум один раз, тогда как «Атлетико» и вовсе должен остаться без побед. И это при откровенно лёгком календаре.



Встреча первого круга Примеры между «Сельтой» и «Барселоной» состоялась ещё в начале октября и завершилась разгромной победой каталонцев — 3:0. Особенно стоит отметить авторов голов: Ансу Фати и Серхи Роберто. Оба футболиста не смогут принять участие в предстоящем матче из-за травм, а значит, в очередной раз отдуваться за всех придётся Лео Месси.

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Сине-гранатовые наверняка забьют и победят, но без приключений у своих ворот они, похоже, просто не могут. На гол гостей дают нестыдный коэффициент 1.62. А на голы в обе стороны — и вовсе 1.80. Очень интересные варианты.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» 16 мая 2021 года

С большой долей вероятности «Барселона» уже не станет чемпионом Испании, однако это вряд ли скажется на подопечных Рональда Кумана. Им попросту некуда отступать или же экономить силы. Впрочем, даже нынешнего уровня каталонцев может хватить для победы над «Сельтой». Но пропустить хозяевам наверняка придётся. Слишком уж часто в последнее время чудит их оборона.

Ставка: индивидуальный тотал «Сельты» больше 0.5 гола за 1.62.