«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Эмери и Сульшер устроят спектакль в Польше

26 мая состоится финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу британцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех испанской команды оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Лиги Европы «Вильярреал» — «МЮ» 26 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» (26.05.2021)

На дворе конец мая, а значит, к концу подходит клубный сезон в европейском футболе. В ближайшую среду в польском Гданьске пройдёт финал Лиги Европы, в котором сыграют испанский «Вильярреал» и британский «Манчестер Юнайтед».

Сразу же хочется отметить статистику личных встреч. За всю историю «МЮ» и «Вильярреал» играли друг с другом четырежды, при этом победитель ни разу не определился. Более того, во всех случаях была зафиксирована нулевая ничья. Подобное встречается крайне редко.



Говоря о подготовке сторон, нельзя не отметить тот факт, что «МЮ» уже более двух недель назад гарантировал себе место в топ-3 АПЛ и доигрывал чемпионат Англии чуть ли не дублирующим составом. Прежде Бруну Фернандеш и Маркус Рашфорд играли почти в каждом матче, а потому двухнедельная передышка игрокам явно не помешала.



«Вильярреал» же, наоборот, не мог себе позволить расслабиться. Подопечные Унаи Эмери до последнего сражались за право квалифицироваться в Лигу Европы сезона-2021/2022 и в последних турах Ла Лиги поочерёдно сыграли с «Севильей» и мадридским «Реалом».

Добыть заветную путёвку в итоге так и не удалось (отобрались лишь в Лигу конференций), однако ситуацию можно изменить одной победой в Гданьске — тогда «жёлтая субмарина» сыграет не просто в еврокубках, а попадёт в Лигу чемпионов. Вот такой выбор: Лига конференций либо Лига чемпионов. Третьего варианта нет.



Соперники не испытывают существенных кадровых проблем перед финалом, однако очевидно, что на результате может сказаться отсутствие в составе «МЮ» Гарри Магуайра. Капитан «красных дьяволов» отправился на игру, однако его участие находится под большим вопросом.



Если же говорить о тех, кто точно не сыграет в Польше, то это Антони Марсьяль и Фил Джонс со стороны «Манчестер Юнайтед», а также Саму Чуквезе у «Вильярреала». Не самые серьёзные потери с обеих сторон, хотя Чуквезе и сыграл в этом сезоне практически во всех матчах испанцев.

Впрочем, главным козырем номинальных хозяев должен стать не кто-то из футболистов, а главный тренер. Унаи Эмери является настоящей легендой Лиги Европы — к 49 годам побеждал во втором по значимости еврокубке уже трижды. Был, впрочем, у Унаи и опыт поражений в финале ЛЕ.



В сезоне-2018/2019 он, будучи тренером «Арсенала», проиграл в решающем матче лондонскому «Челси». Как бы то ни было, опыт побед в Лиге Европы у Эмери колоссальный, чего нельзя сказать о наставнике «МЮ» Уле-Гуннаре Сульшере, на стороне которого более высокий класс футболистов.



Возьмём классический тотал больше 2.5 гола. Испанцы по умолчанию пропускают довольно много. Манкунианцы в последнее время тоже редко играли на ноль. На наш взгляд, линия на тоталы должна выглядеть ровнее. 2.13 на классический ТБ — это, пожалуй, перебор. Индивидуально мощных исполнителей с обеих сторон достаточно.

Прогноз и ставки на матч финала Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» 26 мая 2021 года

Выберем тотал больше 2.5 гола. Пусть все четыре предыдущие игры между командами и завершились со счётом 0:0, последняя из них случилась ещё в 2008 году. Сейчас же в решающем матче встретятся значительно более атакующие коллективы, каждый из которых может соорудить гол из ничего. Потому 3-4 мяча тут вполне вероятны.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.13.