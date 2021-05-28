Швейцария — Россия. Прогноз: Валерию Брагину не выиграть ЧМ-2021 с такой атакой

29 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Швейцария — Россия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.85, а успех Швейцарии оценён букмекерами в 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Швейцария — Россия 29 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Гол в первые десять минут идёт за 1.72.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Швейцария — Россия (29.05.2021)

Последний месяц весны приближается к концу. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.



В субботу, 29 мая, на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии команда Валерия Брагина сыграет со сборной Швейцарии. Первое вбрасывание по традиции запланировано на 16:15. Позади уже четыре матча, до конца группового этапа ЧМ-2021 осталось совсем немного. Четвертьфиналы не за горами.



За четыре игры россияне сумели набрать девять очков из 12 возможных. Начали бодро — вырвали у сборной Чехии победу за 19 секунд до конца основного времени (4:3) и без особых проблем разобрались со скромной сборной Великобритании (7:1). Правда, потом сенсационно проиграли команде Словакии со счётом 1:3 при очень бледном хоккее.



Конечно, надо сказать, что одну из трёх заброшенных шайб словаки оформили в численном преимуществе. А ещё одна залетела в пустые ворота, когда Александра Самонова заменили на шестого полевого игрока. Однако не отметить невнятную игру в исполнении российской команды всё-таки достаточно трудно. Выглядели вяло, в атаке создали совсем мало.



Зато в предыдущем поединке голкипер санкт-петербургского СКА записал на свой счёт первый шат-аут на ЧМ-2021. Россия в довольно уверенной манере обыграла сборную Дании (3:0), хотя первого гола пришлось подождать. За 60 минут игры нанесли 31 бросок в створ и выиграли 34 вбрасывания. Датчане попали в створ ворот лишь 18 раз. Самонов действовал уверенно, пару раз подтащил.



Теперь у россиян в активе девять очков и третья строчка в турнирной таблице группы А. Правда, пока ситуация вполне благоприятная. Отрыв от ближайшего преследователя — команды Дании — составляет четыре очка, а идущая на пятом месте сборная Великобритании отстаёт на пять. При этом у словаков и швейцарцев тоже по девять баллов. То есть вся борьба впереди.



Любопытно, что сокрушительное поражение от ожившей Швеции со счётом 0:7 не выбило сборную Швейцарии из колеи. В последнем матче «крестоносцы» не оставили камня на камне от команды Словакии (8:1), которая до этого одержала три победы подряд. При этом словаки не так уж сильно уступили по броскам в створ.

Швейцарцы и во время товарищеских матчей доставили сборной России много неприятностей, в двух спаррингах одержав две победы. И теперь тоже вполне могут обеспечить проблемы. С результативностью особых проблем не возникает, а играть дисциплинированно вторым номером они умеют. А потому плюсовая фора на соперника россиян выглядит перспективно.



Также мы бы не стали ожидать высокой результативности. Пока что Россия и Швейцария забросили больше остальных в группе А, но встреча, на наш взгляд, должна получиться близкой по счёту. Форсировать события соперникам совсем ни к чему. Так что можно проверить ещё тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.85. Проигравший фактически потеряет шансы на первое место в группе.

Швейцария — Россия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2021 29 мая 2021 года

Швейцария и Россия пожинают плоды своих стараний, за три тура до конца группового этапа ЧМ-2021 находятся в тройке лидеров. Однако очная встреча рискует обернуться довольно близкой как по игре, так и по счёту. Швейцарцы уже успели в этом году доставить россиянам проблем, с дисциплиной у них порядок. Высокой результативности не ждём.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.85.