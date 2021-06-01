Даниил Медведев — Томми Пол. Прогноз: американец задаст жару лучшему теннисисту России

2 июня Даниил Медведев и Томми Пол сыграют в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.31. На успех Пола можно поставить за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Медведев — Пол 2 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Александр Томми Пол получится упорным: ставки на тотал больше 34.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 34.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 4.15.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Томми Пол (02.06.2021)

То, чего так ждали все поклонники таланта Даниила Медведева, случилось. Россиянин с пятой попытки сумел выиграть матч основной сетки на «Ролан Гаррос» и заявил, что нынешние условия в столице Франции сравнимы с игрой на харде. Следующим соперником станет представитель США Томми Пол — ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Действительно, Медведев, нещадно критикующий грунтовое покрытие, после игры заявил, что корты именно «Ролан Гаррос» его полностью устраивают. «Чувствую, что здесь — по крайней мере, в этом году с такой погодой, с такими мячами — я могу играть, как на харде. Для меня это ничем не отличается от Открытого чемпионата Австралии».

Следующий соперник Медведева будет явно не проще предыдущего. Если Александр Бублик лишь время от времени показывает свой лучший теннис, то Томми Пол играет отрезками. Несколько месяцев плохо, потом ещё пару месяцев очень хорошо. К несчастью Даниила, сейчас американец испытывает в своей игре именно подъём. И это видно по результатам.

Четыре победы в пяти последних матчах, выход в полуфинал грунтовых соревнований в Парме и, пусть и натужный (3-2 по партиям с Кристофером О'Коннелом), но удачный старт на «Ролан Гаррос». С таким багажом Томми Пол подходит ко встрече со второй ракеткой мира. Вполне неплохо.

Нельзя не отметить и уровень соперников, которым проигрывал на грунте Пол в этом сезоне. Роберто Баутиста-Агут (дважды), Андрей Рублёв, Стефанос Циципас и Себастьян Корда. Практически все — игроки топ-20 и знатные мастера игры на медленном покрытии. У Рублёва Томми и вовсе сумел выиграть первую партию, после чего всё же расклеился. Успех не развил, но уважения к себе добавил.

Медведев, хоть и выиграл первый матч на кортах «Ролан Гаррос», далеко не факт, что продолжит играть так же здорово. Бублик слишком много позволял Даниилу и отдавал огромное количество очков без борьбы. Ну и количество ошибок зашкаливало. Пол же однозначно будет добегать за каждым мячом и напрягать россиянина из розыгрыша в розыгрыш.

Букмекеры слепо верят в Медведева, будто бы смотрят лишь на его позицию в рейтинге, а не на отношения с грунтовыми кортами. Да, того тенниса, что Даниил показал в первом круге, может оказаться достаточно и для победы над Полом. Однако лёгким этот матч для россиянина точно не будет.

Потому мы бы выбирали между победой Пола с плюсовой форой и верхом по геймам. Например, на тотал больше 34 гейма дают крепкий коэффициент 1.76. При четырёх партиях пари пройдёт почти наверняка. А если мы увидим пару тай-брейков, может хватить и трёх сетов.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Даниил Медведев — Томми Пол 2 июня 2021 года

Первая победа на кортах «Ролан Гаррос» должна вдохновить Медведева, однако в глазах соперника он по-прежнему остаётся теннисистом, испытывающим огромные проблемы на грунте. Томми Пол обязан сыграть в свою игру и навязать серьёзную борьбу второй ракетке мира. Как минимум партию американец заберёт. Этого должно хватить для пробития тотала по геймам.

Ставка: тотал больше 34.0 гейма за 1.76.