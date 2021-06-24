Боливия — Уругвай. Прогноз: лёгкая добыча для Луиса Суареса и Эдинсона Кавани

25 июня 2021 года состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка Америки Боливия — Уругвай. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами уругвайцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех сборной Боливии оценён экспертами в 13.50. А ставки на ничью принимаются за 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Боливия — Уругвай 25 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч Кубка Америки Боливия — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют уругвайцы, сыграет коэффициент 1.06. Гол Боливии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.28. А поставить на «обе забьют» можно за 2.48.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Кубка Америки Боливия — Уругвай (25.06.2021)

Первый месяц лета подходит к концу, календарь не щадит никого. В Европе уже отгремел групповой этап Евро-2020, свой провал сборная России ещё долго не забудет. А на другой стороне земного шара набирает обороты Кубок Америки. Южноамериканские национальные сборные провели по два-три матча, скоро приступят к пятому туру.



Программа четвёртого тура турнира завершится в пятницу, 25 июня, двумя встречами. В Бразилии на стадионе «Арена Пантанал» в городе Куяба будут выяснять отношения сборные Боливии и Уругвая. Стартовый свисток запланирован ровно на 00:00 мск. Разумеется, в центре внимания находятся уругвайцы.



Пока что у подопечных Оскара Сильвы на главном турнире континента не задалось. Они успели провести только две встречи, набрав одно из шести возможных очков. Сначала уступили сборной Аргентины, которая в 2021 году показывает далеко не самый яркий, зато эффективный футбол. Разница в счёте оказалась минимальной, но важно отметить, что уругвайцы даже ни разу не попали в створ ворот.



Во втором туре они встречались со сборной Чили и смотрелись уже гораздо интереснее. Теперь даже имели преимущество: 17-7 по ударам, 5-1 по попаданиям в створ ворот и 6-2 по угловым. Однако встреча завершилась ничьей (1:1), а чилийцы даже забили первыми на 26-й минуте. Сравнял счёт Луис Суарес.



Ситуация у команды Боливии ещё хуже, хотя это ожидалось. Она также провела две игры, потерпела два поражения. Сперва в матче со сборной Парагвая (1:3), затем — от сборной Чили (0:1). Команда обоснованно считается одним из аутсайдеров группы А. В предыдущих розыгрышах турнира не удивляла, да и в этом выглядит скромно.



Надо сказать, что с чилийцами игроки Боливии, конечно, имели некоторые моменты, но мячом владели по итогу лишь 38 процентов игрового времени. Так что проиграли по делу. А в матче с парагвайцами вовсе вели в счёте, но перед перерывом остались в меньшинстве, а во втором тайме пропустили трижды.



Любопытно, что за время встречи сборная Парагвая умудрилась нанести 34 удара по воротам соперника. А футболисты Боливии ответили только четырьмя. И мячом владели всего 22 процента от игрового времени. На наш взгляд, есть смысл ожидать чего-то похожего и в предстоящем матче с Уругваем. Территориальное преимущество полностью окажется на стороне фаворита.

Уругвайцы наверняка добавят. Скорее всего, с первых минут постараются взять мяч под свой контроль и сыграть первым номером. Принципиальная разница в классе вполне позволяет это сделать. А потому мы бы рискнули и проверили Ф2 (-21) по проценту владения мячом за коэффициент 1.83. Как минимум до отметки в 60% номинальные гости наверняка доберутся.



Однако крупной победы ждать не станем. Несмотря на наличие в линии атаки мастеровитых и опытных Суареса и Кавани, результативность сборной Уругвая оставляет желать лучшего. В пяти предыдущих играх команда забила только один гол. А потому комбинированная ставка «П2 и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.92 тоже выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Боливия — Уругвай 25 июня 2021 года

Сборная Уругвая вяло начала розыгрыш Кубка Америки, набрав всего одно очко за два тура. Есть проблемы с атакой. Матч с Боливией — отличная возможность вернуться на победный путь. Команда Боливии по праву считается аутсайдером, да и разницу в классе никто не отменял. Надо только её реализовать.



Ставка 1: победа Уругвая с форой (-21) по проценту владения мячом за 1.83.



Ставка 2: Уругвай выиграет и общий тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.