Италия — Англия. Прогноз: готовы ли британцы выиграть Евро без помощи судей?

11 июля состоится матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.15, а успех англичан оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.12.

Коэффициенты букмекеров на матч финала Евро-2020 Италия — Англия 11 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч финала чемпионата Европы Италия — Англия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.51. Гол Англии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча финала чемпионата Европы Италия — Англия (11.07.2021)

Вот и всё! На дворе второй месяц лета. Долгожданный чемпионат Европы — 2020, проведение которого из-за коронавируса отложили на целый год, подошёл к своему логическому завершению. Групповой этап благополучно отгремел, миновала и стадия плей-офф. 22 из 24 сборных вернулись домой. Осталось самое вкусное.

В финал Евро-2020 попали сборные Италии и Англии. Решающая битва состоится в воскресенье, 11 июля, в Лондоне. Хотя номинальными хозяевами считается «Скуадра адзурра». На английский стадион «Уэмбли» смогут попасть до 60 тысяч болельщиков, но большинство из них будут из Великобритании. А потому на серьёзную поддержку итальянцам рассчитывать не придётся.



Это, несомненно, на руку подопечным Гарета Саутгейта. Дело в том, что путь до финала у английской сборной получился откровенно не самым уверенным, а в адрес самого главного тренера звучали отнюдь не только лестные слова. Прежде всего связано это с чрезмерно осторожной игрой команды.



Строгость в оборонительных действиях полностью оправдана — за шесть игр турнира Джордан Пикфорд пропустил всего-навсего один гол. Да и тот — после прямого удара со штрафного в полуфинале. Удар получился красивым, но не идеальным. А вот вялую игру англичан в нападении не критиковал только ленивый. К примеру, в группе D они сумели забить лишь два раза.

Да, была разгромная победа над Украиной в четвертьфинале, но два из четырёх своих мячей Англия забила со стандартов. Да и украинцы после второго пропущенного заметно поплыли. А в том же полуфинале против удивительной сборной Дании выиграли только благодаря голу Гарри Кейна на 104-й минуте. И большое спасибо они должны сказать судье, поставившему крайне сомнительный пенальти после падения Рахима Стерлинга.



Конечно, опасных моментов в целом англичане придумали больше. Но скандинавы смотрелись очень бодро на их фоне. До экстра-таймов добрались заслуженно. При этом важно отметить, что Кейн забил свой гол после пенальти. Каспер Шмейхель не справился только с добиванием. А заключительные 15 минут датчанам пришлось провести в меньшинстве: один из футболистов получил травму, а замен уже не осталось.



Сборная Италии же выглядела интереснее. Групповой этап прошла безупречно: три игры — три победы. Причём все всухую. То есть в обороне Роберто Манчини тоже навёл порядок. А ведь в соперниках были не только расхлябанная Турция (3:0), но и мощная Швейцария (3:0), а также крепкий Уэльс (1:0). Но во всех случаях очки набирались заслуженно.

Опытнейшая связка Бонуччи и Кьеллини в центре обороны и Джанлуиджи Доннарумма на воротах со своей задачей в целом справлялись отлично. Пропущенные голы появились лишь в плей-офф. Однако, во-первых, тут уже соперники имели высочайший класс. По голу сумели затолкать австрийцы, бельгийцы и испанцы.



Но вся штука в том, что с игры забила только сборная Испании. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку отличился с пенальти, а футболисты сборной Австрии здорово разыграли угловой удар. Так что неудивительно, почему букмекеры в своей линии оценивают классический низ по голам скромнейшим коэффициентом 1.53.



Для экспресса, пожалуй, подойдёт, но в качестве основного варианта придётся искать что-то другое. Пара интересных, на наш взгляд, ставок: «обе забьют — нет» за 1.75 и «время первого гола — 34-90 мин.» за 2.52. С результативностью на нынешнем Евро у обеих команд проблем нет, но бездумно бежать в атаку — это совсем не про англичан и итальянцев.



Вероятно, мы увидим вполне себе гроссмейстерский финал, где многое определят индивидуальные ошибки. Ещё один любопытный вариант — «Италия откроет счёт» за 2.30. Итальянцы крайне настырны в атаке и до этого всегда забивали первыми на текущем розыгрыше ЧЕ. Да и коэффициент на удивление большой.

Прогноз и ставки на матч финала чемпионата Европы Италия — Англия 11 июля 2021 года

В финал Евро-2020 попали Италия и Англия. Во время группового этапа и плей-офф они показали отличные результаты в атаке, но едва ли придётся ожидать боевик с кучей голов. Скорее, нас ждёт настоящий гроссмейстерский поединок в духе английского и итальянского футбола. Тем более что с обороной у команд всё ещё лучше, чем с атакой.



Ставка 1: первый гол после 33-й минуты за 2.52.



Ставка 2: Италия откроет счёт за 2.30.