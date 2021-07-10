«Спартак» — «Сочи». Прогноз: Владимир Федотов накажет Руя Виторию за смелость

11 июля состоится матч предсезонного турнира «Спартак» — «Сочи». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Сочи» 11 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Спартак» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.91, на тотал меньше 2.5 гола тоже дают 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча межсезонного кубка «Спартак» — «Сочи» (11.07.2021)

На дворе середина лета. А это значит, что возвращение клубного футбола совсем близко. Квалификационные раунды еврокубков уже стартовали. На носу финалы Кубка Америки и Евро-2020, но программа 11 июля этим не ограничивается. Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Осталось совсем недолго, первый тур начнётся 23 июля. То есть футболисты, конечно, находятся под нагрузками, но выход на пик формы не за горами. Контрольные матчи с участием представителей РПЛ проходят каждый день. А некоторые примут участие в предсезонном турнире.



10 июля стартует Кубок Матч Премьер. Борьбу поведут три участника еврокубков от России («Спартак», «Сочи» и «Рубин»), а также «Химки», которые стали одним из главных открытий минувшего розыгрыша РПЛ. Правда, играть предстоит без зрителей, поскольку ограничения из-за коронавируса никто не отменял.



Программа первого тура завершится в воскресенье. В Москве «Спартак» на стадионе «Открытие Банк Арена» померяется силами с «Сочи». История противостояния короткая, зато богатая. Скандалов и споров было достаточно, а товарищеские игры клубы проводили практически каждое лето. 2020 год не считаем, он выпал из-за пандемии.

Красно-белые с новым тренером успели провести три контрольные встречи. Проиграли «Нефтчи» (1:2), разошлись миром с «Браво» (2:2) и обыграли «Шибеник» (4:2). Говорит ли это хоть о чём-то? Разумеется, нет. Тем более что с момента предыдущей игры прошла почти неделя, по меркам межсезонья это много.



Гораздо интереснее тренды, которые прививает Руй Витория. Во-первых, изменение схемы. Москвичи в основном использовали 4-2-3-1, в обороне они превращались в 4-4-2. Очень высокая линия защиты, компактность. Прессинг включается эпизодически (скорее всего, связано с промежуточными физическими кондициями), влияние флангов велико.



Постепенно в расположение тренерского штаба вернулись футболисты сборной России. Эсекьель Понсе сыграет за сборную Аргентины на Олимпийских играх, Алекс Крал дошёл до четвертьфинала Евро-2020 и получил дополнительный отдых, Павел Маслов по-прежнему травмирован.

«Сочи» тем временем готовится к дебюту в еврокубках. Взял трёх легионеров (Барач, Родриго, Ангбан), пригласил на просмотр пару футболистов «Зенита-2». Отдельный позитив — возвращение в строй Сослана Джанаева. Вратарь пропустил довольно много времени из-за проблем со здоровьем.



А вот линия атаки вызывает сомнения. Антон Заболотный ушёл в ЦСКА, Владимир Федотов остался с двумя нападающими. Максим Барсов, конечно, легенда клуба, но не более того. Марко Дуганджич вроде бы находится в неплохой форме, исправно забивал в товарищеских матчах в июне и июле.



Ставить на результат смысла нет, ведь состояние соперников можно оценить только очень приблизительно. А вот голы тут должны быть: «Спартак» забивал и пропускал в каждом из трёх контрольных игр при Витории, четыре защитника и высокое расположение практически гарантируют южанам шансы. Находить пространство и использовать его здесь умеют.



Пожалуй, на таком фоне логично выбирать между голами в обе стороны с коэффициентом 1.85 и тоталом больше 1 гола в первом тайме за 1.78. Нам больше нравится второй вариант. На 90 минут соперников может не хватить, а большое число замен после перерыва часто ломает игру. Но до перерыва моментов наверняка хватит на всех.

Прогноз и ставки на матч предсезонного турнира «Спартак» — «Сочи» 11 июля 2021 года

Руй Витория использует схему с четырьмя защитниками, но главное — высокое положение линии обороны и компактность. Наблюдать за этим интересно, вот только поиск свободного пространства и его реализация — хлеб для футболистов «Сочи». Ждём довольно бодрого футбола и достаточного количества моментов. По крайней мере, до перерыва.



Ставка: ИТБ 1 гола в первом тайме за 1.78.