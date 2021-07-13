«Химки» — «Сочи». Прогноз: Глушаков, Лантратов и Идову удивят участника еврокубков

14 июля состоится матч второго тура предсезонного турнира «Химки» — «Сочи». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех химчан оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Сочи» 14 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. А поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча товарищеского турнира «Химки» — «Сочи» (14.07.2021)

За окном разгорается второй месяц лета. Чемпионат Европы вместе с Кубком Америки благополучно отгремели, пора возвращаться к клубным историям. Уже стартовали квалификационные раунды еврокубков, а в конце июля начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. Сейчас отечественные команды продолжают подготовку.

В преддверии нового розыгрыша РПЛ четыре клуба принимают участие в Кубке Матч Премьер. Второй тур запланирован на среду, 14 июля. В самой ранней из игр подмосковные «Химки» на «Арене Химки» сыграют с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Но из-за коронавируса трибуны будут пустыми.



В прошлом сезоне вернувшиеся в элиту после долгих скитаний по ФНЛ «Химки» стали настоящим открытием. Стартовые туры были откровенно провальными, затем на тренерский мостик заступил Игорь Черевченко, результаты пошли в гору. Химчане даже в какой-то момент боролись за еврокубки. Теперь же у тренерского штаба есть полноценные сборы на подготовку.



Будет очень интересно понаблюдать за игрой команды в предстоящем сезоне. Пока же она успела провести пару контрольных встреч, а два дня назад сыграла с казанским «Рубином», который под руководством Леонида Слуцкого тоже был очень хорош. Напомним, казанцы даже умудрились выйти в квалификацию нового европейского турнира — Лиги конференций.



Красно-чёрные тогда тоже играли на домашней арене, но уступили с минимальным счётом. Правда, тут сразу стоит кое-что оговорить. Во-первых, единственный гол забил Хвича Кварацхелия уже на 90-й минуте. Во-вторых, перед этим отличилась сама подмосковная команда, но был зафиксирован офсайд. В-третьих, смотрелись хозяева ничуть не хуже.

А вот к сочинцам вопросов куда больше. В первом туре они гостили на «Открытие Банк Арене» у московского «Спартака» и проиграли со счётом 0:4. Причём по делу. Подопечные Руя Витории смотрелись гораздо интереснее гостей как в атаке, так и в обороне. Уже к перерыву гости пропустили дважды.



Провалы подопечных Владимира Федотова в защите продолжились и во второй половине встречи, хотя надо сказать, что третий и четвёртый мячи залетели после ударов из-за пределов штрафной. Сами же «барсы» так и не сумели ничем ответить. Переход Антона Заболотного в ЦСКА нельзя не заметить, в атаке пока всё грустно.

Впрочем, не стоит забывать, что все сейчас находятся под нагрузками, а на пик формы должны выйти лишь к старту чемпионата России. Да и обращать внимание на счёт в предсезонных встречах — последнее дело. И всё же игра сочинцев пока что совсем не впечатляет. Странно, почему букмекеры дают на их успех в предстоящем поединке коэффициент 2.10.



На наш взгляд, на данный момент «Химки» выглядят гораздо интереснее: собраннее при обороне и основательнее в атаке. Вполне можно рискнуть и проверить 1Х за 1.77. Вариант посмелее — победа «Химок» с нулевой форой за 2.65. Вероятно, Владимир Федотов перетасует состав, но едва ли это сильно поможет.



Ещё одна любопытная ставка — «обе забьют». На неё букмекеры предлагают весьма рабочий коэффициент 1.80. В матче с «Рубином» химчане показали неплохое движение, но сочинцам предстоит в ближайшем будущем играть в Лиге конференций. Однако нужно в срочном порядке прибавлять.

Прогноз и ставки на матч «Химки» — «Сочи» 14 июля 2021 года

Подготовка отечественных команд к старту нового сезона Российской Премьер-Лиги идёт полным ходом. «Химки» Игоря Черевченко пару дней назад показали приличное движение, но неожиданно уступили «Рубину». А вот «Сочи» по делу провалились со «Спартаком». На наш взгляд, как минимум не проиграть химчане могут.



Ставка: «Химки» не проиграют за 1.77.