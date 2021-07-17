«Химки» — «Спартак». Прогноз: Руй Витория, Промес и Соболев не остановятся

18 июля состоится матч третьего тура предсезонного турнира «Химки» — «Спартак». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение москвичам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех клуба из Химок оценён экспертами в 9.50. А ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Спартак» 18 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Химки» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.07. Гол клуба из Химок доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. А поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча межсезонного кубка «Химки» — «Спартак» (18.07.2021)

За окном разгорается второй месяц лета. Чемпионат Европы вместе с Кубком Америки благополучно отгремели, пора возвращаться к клубным историям. Уже стартовали квалификационные раунды еврокубков, а через неделю начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. Сейчас отечественные команды продолжают подготовку.

В преддверии нового розыгрыша РПЛ четыре клуба принимают участие в Кубке Матч Премьер. Турнир завершится в воскресенье, 18 июля. В 20:00 мск на «Открытие Банк Арене» начнут выяснять отношения «Химки» и «Спартак». Красно-белые сыграют дома, хотя формально считаются гостями. Впрочем, из-за коронавируса болельщиков на трибунах всё равно не будет.



Москвичи уже успели выиграть первый трофей под руководством нового наставника. Вместе с Руем Виторией они провели два матча и добыли две разгромные победы. Сперва не оставили шансов «Сочи» (4:0). Неплохо себя в атаке проявил вернувшийся из аренды Резиуан Мирзов, оформивший гол и результативную передачу.



А во втором туре красно-белые разобрались с казанским «Рубином» (4:0). Первый мяч забили с пенальти на десятой минуте, тогда казанцы ещё пытались оказать сопротивление. Однако во втором тайме столичный клуб отличился трижды. Подопечные Леонида Слуцкого натурально посыпались после второго пропущенного.

Этого с лихвой хватило «Спартаку», чтобы оставить позади трёх преследователей. Даже при равенстве очков он окажется выше сочинцев и казанцев, поскольку имеет преимущество по личным встречам. Хотя, конечно, вряд ли большое значение имеет товарищеский предсезонный турнир. Всё же цели ставятся совсем иные.



«Химки» добиться положительного результата пока не сумели. За два тура не набрали ни одного очка. В первом уступили «Рубину» (0:1), а во втором — «Сочи» (2:3). Бой, конечно, дали. От казанцев пропустили лишь на 90-й минуте, забив при этом первыми незадолго до этого. Но тогда судьи зафиксировали положение вне игры.



А с сочинцами во втором тайме устроили перестрелку. На двоих забили четыре мяча, химчанам дважды пришлось отыгрываться. Однако ответить на гол Артура Юсупова на 82-й минуте не получилось. И это при условии, что у «Сочи» линия обороны была крайне экспериментальная. Барач и Родригао только начинают играть вместе.

Одной из особенностей «Спартака» при Руе Витории стала более качественная игра в защите. На своей половине поля команда реже допускает ошибки, сочинцы и казанцы практически не создавали опасных моментов у ворот москвичей. При этом длина скамейки весьма внушительная. В первом туре Витория использовал 20 футболистов, а во втором — 21.



В обоих случаях получалось контролировать ход игры. На наш взгляд, красно-белые не отойдут от выбранного настроя и в предстоящем поединке. Всё же на носу старт чемпионата России. Мы бы рискнули и проверили победу московского клуба всухую за коэффициент 2.16. «Химки» на его фоне выглядят довольно скромно. Вратари у красно-белых в нужный момент выручали. Селихов выпал, но опыт Реброва никуда не делся.



Альтернатива — «Спартак» победит и тотал больше 1.5 мяча. Коэффициент уже более скромный, всего 1.53. Но вероятность прохода высока. Красно-белые набрали солидный ход, с результативностью нет проблем. Ждём чего-то вроде 2:0 или 3:0 в их пользу.

Прогноз и ставки на матч «Химки» — «Спартак» 18 июля 2021 года

«Спартак» под руководством Руя Витории здорово подходит к сезону. Заметно улучшилась игра в обороне, стало меньше ошибок. Да и атака смотрится солидно. «Химки», конечно, давали бой «Рубину» и «Сочи», но на фоне москвичей выглядят не так выразительно. Ждём уверенную победу красно-белых.



Ставка: победа «Спартака» всухую за 2.16.