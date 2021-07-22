Даниил Медведев — Александр Бублик. Прогноз: лучший теннисист России идёт за медалью ОИ

Медведев — один из главных претендентов на золото Олимпиады. Джокович в другой половине сетки.

24 июля Даниил Медведев и Александр Бублик сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.25. На успех Бублика можно поставить за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Александр Бублик 24 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Александр Бублик получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.07, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.72. Ставки на третий сет принимаются за 3.00.

Анализ матча турнира в Токио Даниил Медведев — Александр Бублик (24.07.2021)

На следующий же день после официального открытия Олимпийских игр в Токио стартует и теннисный турнир. В мужском одиночном разряде Россия представлена сразу четырьмя спортсменами: Андреем Рублёвым, Кареном Хачановым, Асланом Карацевым и Даниилом Медведевым.

Первым на корт выйдет Медведев — соперником по стартовому кругу станет представитель Казахстана Александр Бублик. Теннисисты играли друг с другом трижды, во всех случаях победа осталась за россиянином. Один из матчей случился совсем недавно — в конце мая Даниил со счётом 6:3, 6:3, 7:5 обыграл Александра на старте Открытого чемпионата Франции.

Сразу отметим, что соревнования в Токио проходят на хардовом покрытии. Почему это важно? Потому что именно такие корты являются профильными как для Медведева, так и для Бублика. Даниил на харде имеет по сезону шикарную статистику 17-3 (и титул в Марселе). У Бублика тоже неплохие показатели — 17 побед при восьми поражениях.

Оба теннисиста имеют схожий игровой стиль — Даниил и Александр в основном рассчитывают на мощную подачу и активную игру на задней линии. Бублик, тем не менее, значительно чаще играет в атаку, тогда как Медведев нередко предпочитает практически весь розыгрыш проводить в глухой обороне, ожидая ошибки соперника.

Этих самых ошибок у теннисиста из Казахстана бывает очень много, а значит, привычный стиль россиянина может принести ему достаточно простую победу. Бублик — импульсивный спортсмен, который склонен выходить из себя, играть на публику и ругаться с самим собой прямо на корте. К этому все уже привыкли.

Медведев, будучи второй ракеткой мира, получил и второй номер посева олимпийского турнира. Безусловно, главным фаворитом соревнований является Новак Джокович, однако и россиянин может многих удивить. Медведев считается у букмекеров вторым в списке фаворитов на золото. По праву.

Ещё одним аргументом в пользу как минимум медалей для Даниила можно назвать скромную конкуренцию. Из первой десятки рейтинга ATP на Олимпиаду заявились всего пять теннисистов, что повышает шансы на успех Медведева и других россиян. Понимая это, Даниил сделает всё ради качественного выступления в столице Японии.

Уровень игры Медведева и Бублика достаточно разный. Россиянин уже более трёх лет находится в когорте топ-теннисистов, тогда как лучшая позиция в рейтинге представителя Казахстана — 37-е место. Бублик нестабилен как по карьере, так и по конкретным матчам — невероятные удары легко могут сменяться провальными розыгрышами с детскими ошибками.

Удачный старт матча в исполнении Медведева может похоронить всяческие шансы Бублика на итоговый успех. Александр занервничает, начнёт играть нестандартно, и такие действия будут порождать всё новые и новые ошибки. Победа россиянина в двух партиях смотрится более чем реальной. Коэффициент на успех Даниила в двух сетах неплохой, 1.64.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Даниил Медведев — Александр Бублик 24 июля 2021 года

Даниил Медведев — один из главных претендентов на медаль олимпийского турнира. Мало кто сомневается в том, что вторая ракетка мира сможет зайти в самые дальние стадии. Бублик не является теннисистом, способным создать серьёзные проблемы Медведеву в его нынешней форме. 2-0 в пользу Даниила.

Ставка: победа Медведева со счётом 2-0 за 1.64.