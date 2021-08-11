«Рубин» — «Ракув». Прогноз: Слуцкий поможет России в таблице коэффициентов УЕФА

12 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций «Рубин» — «Ракув». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.92. Успех польского клуба оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рубин» — «Ракув» 12 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги конференций «Рубин» — «Ракув» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Рубин» — «Ракув» (12.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Постепенно стартуют топовые европейские чемпионаты, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Всё самое интересное впереди. Например, в Лиге конференций добрались до ответных матчей третьего квалификационного раунда, которые запланированы на четверг, 12 августа.

Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению представителей РПЛ. Казанский «Рубин» вторую встречу с польским «Ракувом» проведёт дома, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, а на трибуны смогут попасть болельщики. Без поддержки хозяева не останутся.



Важно это по той причине, что в Польше случилась нулевая ничья и никакого преимущества в запасе нет. Против казанцев тогда, кроме чужих трибун, играли вынужденные замены и погода. В первом тайме подопечные Леонида Слуцкого имели несколько неплохих моментов, но реализовать их не смогли.



При этом лишилась из-за повреждений Шатова и Зуева. После перерыва пару опасных проходов до штрафной площади совершил Хвича Кварацхелия, которого ожидают в скором времени увидеть в топовом европейском клубе. Но и это нужных результатов не принесло.

Реальных моментов практически не возникало, опасных дальних ударов не было. Хозяева же старались держаться достойно, отвечали своими атаками (вспомнить хотя бы стандарты) и полностью наиграли на ничью. Россияне же запомнились, прежде всего, конфузом с номерами на форме.



С учётом отмены правила выездного гола во всех турнирах УЕФА шансы у соперников теперь равны. Оба клуба на выходных успели провести матчи на внутренней арене, то есть тонус должен быть одинаковый. «Рубин» принимал грозненский «Ахмат» и победил со счётом 2:1. Встреча получилась крайне непростой.



В первом тайме грозненцы проводили неплохие контратаки, но открыли счёт со штрафного. А после перерыва, а именно на 55-й минуте, остались в меньшинстве, потеряв голкипера. Гиорги Шелия получил красную за фол последней надежды. За оставшееся время казанцы вырвали победу, забив дважды. Помогли стандарты.

«Ракув» в это время сражался с «Вислой Краков» — середняком польской Экстракласы — и тоже добыл волевую победу со счётом 2:1. В первом тайме, как и «Рубин», пропустил, а после перерыва дважды забил. Однако более любопытно, что красно-синие оба гола забили в меньшинстве. И по итогу реже контролировали мяч.



Наверняка очень тяжело полякам будет и в Казани. «Рубин» явно крепче и статуснее соперника, да и исполнители ярче. Вполне можно подумать над лобовой победой россиян, букмекеры дают за неё уверенный коэффициент 1.92. Альтернативный вариант — «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за не менее привлекательный коэффициент 2.05.



Как минимум не проиграть у подопечных Леонида Слуцкого есть все шансы. Однако слишком много голов ждать, на наш взгляд, не стоит. Во-первых, «Ракув» при довольно смелом футболе пока что в Лиге конференций ни разу не забил, литовскую «Судуву» он выбил лишь по пенальти. Во-вторых, у казанцев в линии атаки потери: травму получил Деспотович. А это серьёзно.



Ранее вылетали Хван Ин Бëм и Георгий Зотов. Благо Хвича пока в строю, плюс добавляет Хакшабанович. Словом, полякам будет трудно рассчитывать даже на гол, Юрий Дюпин в порядке. Но многого от хозяев тоже не ждём. Скорее всего, «Рубин» победит с минимальным счётом, но подстрахуемся на случай ничьей.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Рубин» — «Ракув» 12 августа 2021 года

«Рубин» не сумел обыграть «Ракув» в Польше, создав себе проблемы. Сейчас шансы соперников равны. Хотя понятно, что на своём поле казанцы по праву считаются фаворитами. Российский клуб статуснее, да и исполнители тут ярче. Много голов, конечно, не ждём: у поляков проблемы с результативностью в Лиге конференций, а у россиян череда травм. Но выйти в следующий раунд хозяева должны.



Ставка: «Рубин» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.