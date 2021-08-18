Андрей Рублёв — Марин Чилич. Прогноз: отомстить за Карацева на «Мастерсе» будет тяжело

У второй ракетки России спад — всего две победы в пяти последних матчах.

18 августа Андрей Рублёв и Марин Чилич сыграют в матче второго круга соревнований категории ATP 1000 в Цинциннати (США). Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Рублёву — коэффициент на его победу составляет 1.31. На успех Чилича можно поставить за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Марин Чилич 18 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Марин Чилич получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.41.

Анализ матча турнира в Цинциннати Андрей Рублёв — Марин Чилич (18.08.2021)

Престижный турнир в Цинциннати продвинулся да второго раунда. Из четырёх стартовавших представителей России осталось трое — Аслан Карацев в двух партиях уступил Марину Чиличу из Хорватии и покинул «Мастерс». Взять реванш за соотечественника попробует Андрей Рублёв, который во второй круг прошёл автоматически, на правах четвёртого сеяного.

Рублёв и Чилич имеют богатую историю личных противостояний. Теннисисты пересекались пять раз, при этом хорвату удалось выиграть лишь первый матч, который состоялся в далёком 2015 году. Тогда Марин был действующим чемпионом US Open и стоял в десятке лучших, а 18-летний россиянин лишь начинал свой путь в большом теннисе.

Встречались теннисисты и в текущем сезоне. На соревнованиях категории ATP-1000 в Майами (США) уверенную победу одержал россиянин — 6:4, 6:4. С тех пор тем не менее кое-что поменялось. Рублёв стал играть чуть менее стабильно, а Чилич, наоборот, несколько набрал форму, которую растерял после травмы.

В подтверждение слов о некотором спаде в игре Андрея достаточно привести недавние результаты. В пяти последних матчах россиянин одержал всего две победы. Что любопытно, обе над крепким и опытным итальянцем Фабио Фоньини. Зато проиграл Мартону Фучовичу, Кею Нисикори и Джону Иснеру.

В 2020 году и начале нынешнего сезона Рублёв попросту не замечал таких соперников, сейчас же проблемы у россиянина появляются практически в каждой игре. Это здорово напрягает. Всё же ближайший оппонент не столь хорош, как несколько лет назад, но определённо представляет серьёзную угрозу.

Чилич во второй половине лета выступает ненамного лучше, однако три победы в пяти матчах — не самый плохой результат. Поражение на Олимпиаде от Пабло Карреньо-Бусты можно пояснить великолепной формой испанца, который стал в итоге бронзовым призёром турнира. Более того, Марину тогда удалось выиграть стартовую партию.

В стартовом раунде Western & Southern Open Чилич не испытал серьёзных проблем с Асланом Карацевым (7:5, 6:3), а это показатель. Победа Марина могла оказаться ещё проще, однако не удалось защитить ранний брейк, оформленный в середине первой партии. Впрочем, и до тай-брейка хорват дело доводить не стал, обыграв россиянина по итогам сета с разницей в два гейма.

Марин Чилич пребывает в неплохой игровой форме — вернул себе мощную подачу и неплохо двигается по задней линии. В то же время не самые лучшие результаты Рублёва не только свидетельствуют о его спаде, но и станут одной из причин лишнего давления. А россиянин его не любит.

Кажется, плюсовая фора на Чилича в таких условиях за приятный коэффициент выглядит достаточно валуйно. Проверять лобовую победу хорвата всё же не рискнём. Нынешнее состояние Андрея не внушает уверенности, однако сам Чилич на данный момент просто неплох. Не более того.

Ставки на матч в Цинциннати Андрей Рублёв — Марин Чилич 18 августа 2021 года

Не исключён и вариант с поражением Рублёва в первом же матче на Western & Southern Open. Мы же предлагаем перестраховаться и взять плюсовую фору на Чилича — как минимум до одного тай-брейка хорват в состоянии дотянуть. Россиянин в последнее время обыгрывает только Фабио Фоньини.

Ставка: победа Чилича с форой (+4) за 1.70.