Даниил Медведев — Григор Димитров. Прогноз: первая ракетка России разгромит болгарина

19 августа Даниил Медведев и Григор Димитров сыграют в матче третьего круга соревнований категории ATP 1000 в Цинциннати (США). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Медведеву — коэффициент на его победу составляет 1.21. На успех Димитрова можно поставить за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Григор Димитров 19 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Григор Димитров получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 3.10.

Анализ матча турнира в Цинциннати Даниил Медведев — Григор Димитров (19.08.2021)

Престижный турнир в Цинциннати Western & Southern Open плавно движется к экватору. Сегодня будут сыграны матчи третьего круга, одной из самых громких вывесок однозначно станет битва россиянина Даниила Медведева и Григора Димитрова из Болгарии. Вторая ракетка мира против экс-третьей ракетки.

Ранее соперники пересекались трижды. Димитров выиграл лишь первый матч, который состоялся ещё в 2017 году на траве. Это было в четвертьфинале турнира в Лондоне. Тогда Медведев только набирал обороты и находился за пределами топ-50. Но всё равно довёл дело до решающей партии.

Оставшиеся две встречи прошли на хардовом покрытии и каждую из них брал россиянин. Не проиграв ни партии. Достаточно вспомнить полуфинал US Open 2019, в котором Медведев, как казалось, игравший уже на морально-волевых качествах, зачехлил болгарина в трёх сетах со счётом 7:6 (5), 6:4, 6:3.

Пути Даниила и Григора в третий раунд турнира в Цинциннати существенно отличаются. Если Медведев стартовал со второго круга и обыграл только Маккензи Макдональда, то Димитров успел одолеть двух далеко не самых слабых оппонентов — Роберто Баутисту-Агута и Александра Бублика. Заметим, что соперники по третьему раунду пока не проиграли ни одной партии.

К сожалению для Димитрова, на этом его достижения текущим летом заканчиваются. До старта Western & Southern Open болгарин шёл на не самой приятной серии из трёх поражений, а в целом имел всего две победы в 12 последних играх. Что же случилось в Цинциннати — статистический выброс или Григор реально существенно прибавил?

Впрочем, Медведева этот вопрос особо не интересует. Даниил уже два месяца поочерёдно обыгрывает практически любого, не обращая внимания ни на статус, ни на какие-то регалии. На прошлой неделе россиянин стал победителем турнира в Торонто, а в целом по сезону харде проиграл всего три встречи из 26 проведённых.

Четыре из шести последних побед Медведева были одержаны в двух партиях. Проблемы Даниилу создавали лишь соперники с мощной подачей — Хуберт Хуркач и Александр Бублик. Димитров с такими теннисистами чувствует себя некомфортно — поражение от Райлли Опелки в Торонто и от того же Бублика на Уимблдоне.

Не забываем, что и сам Медведев не только умеет качественно играть на задней линии, но и обладает очень мощной подачей. Она часто выручает в трудные моменты и позволяет экономить силы. То есть на приёме болгарину точно придётся туго.

В связи с очередным изменением правил подсчёта рейтинговых очков Даниил Медведев вынужден показывать на североамериканской серии турниров абсолютный максимум. В этом явно должно помочь отсутствие в Цинциннати Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

А уж соперников уровня Димитрова россиянин сейчас должен обыгрывать легко и непринуждённо. От этого и оттолкнёмся. Коэффициент на лобовую победу фаворита слишком низкий. Придётся выбирать между минусовой форой и П1 в двух сетах. Нам больше нравится второй вариант.

Ставки на матч в Цинциннати Даниил Медведев — Григор Димитров 19 августа 2021 года

В мужской части соревнований в Цинциннати осталось всего два представителя России. Каждый из них вполне может взять трофей. Больше шансов, конечно же, у Даниила Медведева, чья сетка вплоть до полуфинала обещает быть лёгкой. Григор Димитров точно не является тем теннисистом, способным доставить второй ракетке мира хоть какие-то проблемы.

Ставка: победа Медведева со счётом 2-0 за 1.61.