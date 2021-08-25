«Уфа» — «Крылья Советов». Прогноз: самарцы покинут Башкортостан с пустыми руками

В пяти турах у «Уфы» пять очков, хотя календарь был тяжелейшим.

26 августа состоится матч шестого тура чемпионата России «Уфа» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «Крыльям Советов»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Уфы» оценён экспертами в 2.84. Ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Крылья Советов» 26 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Уфа» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.59. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. А поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча чемпионата России «Уфа» — «Крылья Советов» (26.08.2021)

Чемпионат России стартовал с места в карьер. Пять туров остались позади, шестой сдвинули в интересах сборной России. В четверг состоятся четыре матча, среди прочих сойдутся «Уфа» и «Крылья Советов». 11-я и 15-я команды лиги встретятся на Центральном стадионе столицы Республики Башкортостан.

В прошлый раз пути соперников пересекались ещё в сезоне-2019/2020, когда самарский клуб в последний раз играл в РПЛ. Тогда оба матча, пусть и не без труда, остались за «Уфой» — 2:1 и 1:0. С тех пор «Крылья» успели покататься на лифте между дивизионами и в итоге всё же вернулись в элиту российского футбола.

Не самое высокое место в турнирной таблице «Уфы» имеет смысл считать чем-то вроде оптического обмана. Да, по итогам пяти туров подопечные Александра Стукалова имеют всего пять очков. Казалось бы — график более чем скромный. Однако тут нужно учитывать крайне сложный календарь.

Скажем прямо — такой график принёс бы массу проблем абсолютно любому представителю нижней части чемпионата России. Тем не менее уфимцы не только сумели отобрать очки у «Локомотива» (1:1) и «Зенита» (1:1), но и более чем достойно сыграть с ЦСКА (0:1) и нынешним лидером РПЛ «Динамо» (2:3).

А вот старт «Крыльев Советов» можно смело называть провальным. Чемпионат самарцы начали тремя поражениями подряд, обосновавшись на дне таблицы. Любопытно, что во всех случаях уступили с минимальной разницей в счёте. И лишь в середине августа пришли в себя — 1:1 с «Рубином» и 1:0 с «Сочи».

При этом в соперниках у «Крыльев» в первых трёх турах из претендентов на медали был разве что «Спартак». Да и тот, как вскоре выяснилось, был далёк от оптимального состояния. Четыре очка в последующих турах позволили подтянуться к середине, но не более того. Пока что только 15-е место, а это зона вылета.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» были настоящим монстром по меркам ФНЛ (100 голов в 42 матчах). А вот в РПЛ забивать так много не получается. В пяти матчах сезона у подопечных Игоря Осинькина всего четыре забитых мяча, хотя моменты имеются. «Уфа» в этом плане имеет результат получше — шесть голов.

Интересно, что шесть забитых мячей «Уфы» распределились достаточно равномерно — в четырёх турах из пяти сыгранных был зафиксирован исход «обе забьют». Пожалуй, достаточно выгодно поставить на это и в игре с «Крыльями», ведь самарцы через такой исход сыграли три встречи РПЛ из пяти.

Даже с учётом не самых лучших результатов на старте сезона «Уфа» показывает достаточно классный футбол. Мешал лишь откровенно высокий уровень соперников. Теперь же календарь будет полегче, а значит, и оптимизма прибавится. Побеждать нужно уже сейчас. И «Крылья Советов» видятся идеальными клиентами для подопечных Алексея Стукалова. Проверим победу хозяев, коэффициент в районе тройки.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Крылья Советов» 26 августа 2021 года

Взглянув на котировки букмекеров, можно сильно удивиться. Даже с учётом своего поля шансы «Уфы» оценены ниже. Подопечные Алексея Стукалова не имеют серьёзных кадровых проблем и доставляли трудности даже лидерам РПЛ. Поэтому абсолютно неясно, за счёт чего самарцы должны увезти из Башкортостана три очка.

Ставка 1: победа «Уфы» за 2.84.

Ставка 2: обе забьют за 1.98.