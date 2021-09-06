«Металлург» — «Салават Юлаев». Вот это настоящий хоккей! В КХЛ бывает и такое

7 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех уфимцев оценён экспертами в 2.92.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 7 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев» Уфа (07.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, на дворе хозяйничает сентябрь. Вместе с началом осени стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

7 сентября пройдут всего три матча. Отдельное внимание обратим на битву магнитогорского «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева», которая состоится на льду стадиона «Арена-Металлург». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Соперники мощно начали новый розыгрыш КХЛ, ждём продолжения банкета.



«Магнитка» только сейчас вернулась в родные пенаты. Сперва посетила Екатеринбург. И разгромила местный «Автомобилист» (6:2), которому пророчили яркую регулярку перед стартом. Но на первый матч хозяева вышли в несколько разобранном состоянии. Нервозность бросалась в глаза. Гости забросили четыре шайбы уже к 32-й минуте.



Оставалось дело за малым — довести игру до победы. Так и произошло, хорошо себя показали некоторые новички. Дальше — Казахстан. «Барыс» не позволил магнитогорцам с ходу завладеть преимуществом, счёт размочили лишь в третьем периоде. До этого можно было наблюдать блистательную дуэль финских вратарей: Ортио и Олкинуоры.

При этом казахстанцы даже забили первыми. На 42-й минуте передачу Михайлиса-младшего замкнул Якоб Лилья, которого никто не прикрыл на дальней штанге. «Лисы» тут же побежали отыгрываться. Через четыре минуты Максим Карпов счёт сравнял, а за полторы минуты до сирены Андрей Чибисов оформил победу.

«Салавату Юлаеву» только предстоит завершить выездную серию. Уфимцы тоже успели побывать в Казахстане и Екатеринбурге. Пока «Металлург» громил екатеринбуржцев, зелёные занимались «Барысом». Несмотря на перелёт и отсутствие главного нападающего — Хартикайнена — показали отличную реализацию.

Выиграли в Нур-Султане со счётом 5:1, а финского форварда прекрасно заменил опытный Николай Кулёмин. Новичок с ходу оформил хет-трик. Уфимские болельщики вряд ли ожидали подобной прыти. Дальше «Салават» отправился в гости к «Автомобилисту». А тот не отошёл от встречи с «Магниткой».



Екатеринбуржцы слишком многое позволяли гостям в атаке и закономерно проиграли со счётом 2:4. Первую шайбу, кстати, забросил вернувшийся после дисквалификации Теэму Хартикайнен. Уфимцы убежали в контратаку на 31-й секунде, и финн сильным броском в касание поразил ворота Дмитрия Шикина. Ассистировали Маннинен и Гранлунд.

Голевой парад практически обеспечен и в Магнитогорске. Во-первых, с атакой у «Металлурга» и «Салавата» полнейший порядок. 17 заброшенных шайб в четырёх матчах на двоих тому подтверждение. Во-вторых, оборона на старте нового сезона может логично проседать. Игрокам только предстоит привыкнуть друг к другу.

Да и статистика личных встреч не против. Во второй половине августа магнитогорцы и уфимцы встретились три раза. За это время умудрились наколотить 22 шайбы. Так что ставка «тотал каждой команды больше 1.5 шайбы», на наш взгляд, смотрится перспективно. Коэффициент вполне рабочий — 1.70.

«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 сентября 2021 года

«Металлург» и «Салават» мощно стартовали в новом розыгрыше КХЛ. На двоих уже успели наколотить 17 голов. На наш взгляд, праздник болельщикам обеспечен и теперь. Во-первых, оборона сейчас далека от идеальной, а с результативностью проблем нет. Во-вторых, очные встречи получаются результативными. Думаем, как минимум по две шайбы соперники оформят.



Ставка: тотал каждой команды больше 1.5 шайбы за 1.70.