Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп. Прогноз: россиянин закончит голландскую сказку

Сенсационный ван де Зандсхулп никогда не входил в топ-100 рейтинга ATP. А теперь в шаге от полуфинала.

7 сентября Даниил Медведев и Ботик ван де Зандсхулп сыграют в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.02. На успех ван де Зандсхулпа можно поставить за 14.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп 7 сентября 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.96, тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.79. Ставки на пятый сет принимаются за 9.00.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп (07.09.2021)

Открытый чемпионат США выходит на финишную прямую. К сожалению, у мужчин борьбу продолжает всего один представитель России — Даниил Медведев. С другой стороны, именно на 25-летнего уроженца Москвы и возлагались главные надежды отечественных болельщиков. Так что всё логично.

Следующим соперником станет главная сенсация US Open — 2021 Ботик ван де Зандсхулп. Ранее теннисисты друг с другом не встречались и это вполне объяснимо, ведь 25-летний спортсмен из Нидерландов подошёл к последнему мэйджору года в статусе 117-й ракетки. Больше того — это личный рекорд.

Теперь же он войдёт как минимум в топ-70 и будет значительно чаще играть с более серьёзными соперниками. Как видно, у Аслана Карацева появились последователи. Неслучайно успеха ван де Зандсхулпа называют главной сказкой турнира. Путь в Нью-Йорке он начинал ещё с квалификации.

А уже в основной сетке стал автором как минимум двух неожиданных побед. Нидерландец поочерёдно обыграл Карлоса Табернера, Каспера Рууда, Факундо Багниса и Диего Шварцмана. Достойный подбор скальпов для теннисиста, который никогда не находился в сотне лучших игроков мира.

Забавно, что подготовки к US Open у Ботика фактически не было. Накануне старта американского мэйджора ван де Зандсхулп играл на европейских турнирах категории «челленджер», которые ещё и проходили на грунте. В целом же у 25-летнего теннисиста 21 матч на харде в нынешнем сезоне, в которых он одержал 16 побед. Конечно же, большая часть из них была добыта на соревнованиях не самого высокого ранга.

Сравните с подготовкой Медведева к US Open. Выигранный «Мастерс» в Торонто и полуфинал ещё одного турнира категории ATP 1000 в Цинциннати. Даниил отчаянно пытался защитить огромное количество рейтинговых очков. Получилось неплохо. И Открытый чемпионат США пока складывается замечательно.

В Нью-Йорке Даниил одержал четыре победы, все до единой — очень уверенные. С одинаковым счётом 3-0 по сетам были обыграны Ришар Гаске, Доминик Кёпфер, Пабло Андухар и Даниэль Эванс. Максимум, что смогли сделать соперники россиянина — взять четыре гейма за партию, да и то каждому из них это удалось лишь по разу.

На каждый из матчей Медведев затратил менее двух часов — очень похоже на чемпионский ход. Никаких тай-брейков, не говоря уже о проигранных сетах. Никакой траты лишних сил. Если так пойдёт и дальше, к решающим битвам россиянин сохранит свежесть. А на мэйджорах это крайне важно.

События в турнирной сетке развиваются таким образом, что дорога к финалу у Медведева вычищена даже без его участия. Турнир покинули Стефанос Циципас и Андрей Рублёв — именно они могли доставить второй ракетке мира серьёзные проблемы. Теперь же в случае выхода в полуфинал Даниил сойдётся с победителем пары Феликс Оже-Альяссим — Карлос Алькарас Гарфия.

Что касается матча с ван де Зандсхулпом, то победа Медведева должна быть не менее сложной, нежели в предыдущих раундах. 25-летний нидерландец пока не встречался с соперником уровня Даниила и явно будет удивлён такому уровню тенниса. Очередной успех россиянина через минусовую фору. Будет несложно.

Ставки на матч US Open Даниил Медведев — Ботик ван де Зандсхулп 7 сентября 2021 года

Кажется, нам не избежать финала, который так активно анонсировали перед стартом турнира. Ведь рвущегося за календарным «Большим шлемом» Новака Джоковича остановить может только Медведев. Оба теннисиста вряд ли испытают проблемы вплоть до финала и уже там, в отчаянной борьбе, выяснят, кто станет чемпионом US Open — 2021.

Ставка: победа Медведева с форой (-9.0) по геймам за 1.78.